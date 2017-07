Nacho Méndez pide paso

La bronca de Paco Herrera tras la derrota ante el Barakaldo surtió efecto. El Sporting pudo pecar de otras cosas ante la Ponferradina, pero no de intensidad. Los rojiblancos llevaron el control en la primera parte guiados por un gran Nacho Méndez, que pide a gritos sitio en el primer equipo, y el solvente debut de Barba. Sin embargo, decidieron tras el descanso, cuando los cambios y el cansancio habían convertido el encuentro en un correcalles. Claudio aprovechó para reivindicarse con un gol que dio la victoria y sirve para aportar cierta tranquilidad al ambiente.

El Sporting entró enchufado a un partido en el que muchos de los ojos se centraron en Barba. El italiano debutó dentro del once inicial y dejó buenas sensaciones. Se le vio cómodo, con y sin balón. No le tocó una marca fácil. En frente estaba el incombustible Yuri, de vuelta a Ponferrada tras su aventura en el fútbol chino. El brasileño inquietó al inicio y al final del segundo periodo con dos remates que se marcharon fuera. No alcanzó para sacar de sitio a Barba.

El Sporting intentó crecer guiado por uno de esos centrocampistas del filial que opositan para quedarse. Nacho Méndez asumió con desparpajo la batuta del juego y mejoró cada jugada que pasó por sus pies. Fue tal su protagonismo que incluso arrebató a Moi Gómez la responsabilidad de hacerse cargo de los balones parados, fuente de dos de los acercamientos a la meta rival. El luanquín fue de lo mejor de un conjunto gijonés al que le faltó claridad en los metros finales para lograr al descanso la ventaja que mereció.

La segunda parte mostró un partido mucho más impreciso. El Sporting perdió el control sin que esto trajera consecuencias demasiado preocupantes para el marco defendido por Dani Martín, sustituto de Mariño. El cambio en la portería no fue el único tras el descanso. El equipo mudó su piel casi en su totalidad a medida que transcurrieron los minutos. Relevos que dejaron ver ensayos como la pareja de centrales formada por Lillo o Cristian Salvador. La Ponferradina no perdió la cara al partido y cuando quiso apretar un poco más arriba, se encontró con los contragolpes de los de Herrera como respuesta.

El correcalles en el que se había convertido el juego terminó por dar ventaja al Sporting. Claudio cazó un balón en tres cuartos que pilló a la zaga berciana fuera de bolos. El leonés apuró la carrera tanto como los minutos que le están ofreciendo en la pretemporada para ganarse un sitio en la plantilla. Esperó la salida del meta rival y colocó a un lado para poner las cosas en su sitio. El tanto de los sportinguistas, ayer de estreno con la nueva equipación blanca, acabó de romperlo todo un poco más. El siguiente balón largo a la espalda de la defensa de los visitantes volvió a terminar en oportunidad de gol. Lora vio el desmarque de Pablo Fernández, otro que llega del filial, por la banda derecha. El candasín, sin embargo, se topó con el meta de la Ponferradina. Hubo tiempo todavía para que el rechace diera opción a Claudio, que lo estrelló en un defensa. Los de Carlos Terrazas sacaron el orgullo y contestaron con un envío al palo que hizo a Herrera exigir más en defensa a sus jugadores. Ndi se llevó varias broncas. A falta de diez minutos, Nacho Méndez, el único superviviente sobre el terreno de juego respecto al once inicial, pidió el cambio por unas molestias. Rachid, el único relevo disponible, estaba ya en la ducha, con molestias estomacales, por lo que el equipo se quedó con diez. Requirió un mayor esfuerzo, pero no hizo peligrar un triunfo que aplaca los nervios de Barakaldo.