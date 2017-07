Rubén aterriza para dar juego

Rubén García ya está en Gijón para ser presentado como nuevo futbolista del Sporting hoy, a las 12.30 horas, en Mareo. El cuarto refuerzo rojiblanco es un centrocampista izquierdo que llega cedido por el Levante para fortalecer una parcela en la que Paco Herrera está escaso de efectivos. El valenciano, de 24 años, aterrizó ayer, a media tarde, en el aeropuerto de Asturias. Fue recibido por Mario Cotelo, delegado del primer equipo, y está previsto que tome parte en el entrenamiento que realizará el equipo esta misma tarde en las instalaciones rojiblancas. El siguiente en incorporarse será el defensa colombiano Juan Quintero, a quien se le espera en Gijón en las próximas horas. La plantilla, poco a poco, va tomando forma.

El Sporting avanza en la composición del equipo con el que aspira a lograr el objetivo del regreso a Primera. Rubén García, el último refuerzo de los rojiblancos, viene de cumplirlo con el Levante. El valenciano busca en Gijón lo minutos que no iba a disponer con Juan Ramón López Muñiz. Un deseo que además cuenta con el respaldo a nivel contractual. El Sporting deberá asumir cláusulas de penalización en el caso de que no tenga minutos. No parece que vaya a ser el caso, ya que es una de las demarcaciones con menos alternativas. Rubén García viene de disputar 17 partidos con el Levante en la temporada del ascenso a Primera, 10 de como titular. Internacional sub-21, su participación ha ido menguando en las últimas tres campañas. El Molinón será un buen escenario para reivindicarse.

Otro que llegará al Sporting para volver a mostrar su mejor nivel es Juan Quintero. "En mi mentalidad está hacer un gran desempeño en lo personal, y que en lo grupal se den los propósitos, que es ascender al equipo a Primera", señaló el caleño en declaraciones al diario As en Colombia, en las que descubre que ya ha preguntado a Santos Borré, compatriota y futbolista del Atlético de Madrid, por cómo es el conjunto gijonés. "Es un gran amigo. Nos conocemos desde hace muchos años. Le he estado preguntado por la vivienda, la comida? Me dice que Gijón es un club importante, pero lastimosamente descendió esta temporada", señaló el central caleño sobre los indicaciones que le ha dado el que fuera delantero del Villarreal la pasada campaña.