Rubén: "Vengo al Sporting a trabajar con el ascenso en la mente"

"Prometo trabajo y esfuerzo. Son los valores que me han transmitido desde pequeño". Rubén García (Xátiva, Valencia 14-7-1993) conoce bien los gustos de la afición del Sporting. El cuarto refuerzo rojiblanco recalca su capacidad de sacrificio para dotar la banda izquierda de algo más de la calidad por la que llega avalado por Miguel Torrecilla, director deportivo del conjunto gijonés. "Soy trabajador en el día a día y vengo con el objetivo del ascenso en la mente. Ojalá se pueda cumplir. Vengo de entrenarme a tope y estoy listo ya para jugar", destacó el futbolista, que llega cedido por el Levante hasta final de temporada.

"Es un jugador muy técnico, con buen uno contra uno y asociación en el juego colectivo. También es bueno en asistencias y nos puede aportar ayuda en número de goles", explicó Miguel Torrecilla, encargado de iniciar la presentación de Rubén García. "Ha dicho todo lo bueno, demasiado", bromeó el jugador ante las generosas palabras del salmantino. "Tengo que agradecer esta oportunidad que me han brindado. Torrecilla y Herrera me transmitieron confianza desde el primer momento y han peleado porque esté aquí", añadió como el principal motivo que le llevó a a aceptar la propuesta rojiblanca ante otras alternativas.

"La base del año pasado fue un buen inicio y el grupo que se hizo en pretemporada. Aquí es similar, porque hay gente muy comprometida. Es algo importante esa unión desde el vestuario. Eso va a ser la clave del éxito", destacó Rubén García como el principal "truco" para repetir en Gijón el ascenso que logró en las filas del Levante durante la temporada pasada.

El valenciano reconoce que llega a Gijón tras un par de campañas en las que no ha sido protagonista en su equipo. "La situación de años anteriores es la que me ha hecho salir del Levante. No llegaba a participar lo que quería. Llevaba dos años con alguna lesión que también me minaba un poco. Era el momento de buscar un equipo en el que realmente se confíe en mí", detalla el cuarto refuerzo rojiblanco. No le faltó gente que le detallara qué se iba a encontrar en el Sporting.

"Muñiz me habló muy bien del club, me dijo que era familiar y cercano, similar al Levante", comenta Rubén sobre su conversación con el entrenador granota. Mariño, con el que coincidió en el Levante, y Moi Gómez, con quien compartió la selección valenciana, hicieron el resto. "Mariño me dijo que no trajera gafas", bromeó sobre el poco sol que hay en Asturias en comparación con Valencia.

El que remató la jugada para llegar al Sporting fue Paco Herrera, que ya reconoció la pasada semana que había charlado con el jugador, poco antes de que se hiciera oficial su llegada. "Hablamos de la situación, de la buena familia que hay en el vestuario, pero no me tuvo que convencer", recalcó Rubén García, ilusionado ante esta nueva etapa. "Gracias por aceptar el reto", apostilló Torrecilla.