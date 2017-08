Michael Santos: "Tuve oferta del Oviedo, pero elegí el Sporting por su proyecto ilusionante para subir a Primera"

"Vengo a dejarlo todo por esta camiseta". Michael Santos ha sido presentado esta mañana en Mareo como nuevo jugador del Sporting. El delantero llega cedido por el Málaga, con posible opción de compra, para reforzar el ataque, aunque también puede actuar en la banda derecha.

"Soy un guerrero, un poco rápido y me gusta pelear cada pelota como si fuese la última. Soy un jugador polivalente, puedo jugar por la derecha, de media punta y de delantero", ha señalado durante su presentación en Mareo.

El futbolista ha destacado que recibió otras ofertas, entre ellas la del Oviedo, pero se decantó por el conjunto rojiblanco. "Preferí el Sporting, que era el que me iba a dar minutos y me iba a sentir más cómodo. Me motivó del Sporting su proyecto ilusionante para subir a Primera", ha indicado. También influyeron en su fichaje dos exjugadores del Sporting, que le animaron a dar el paso. "Jony y Luis me hablaron bien de la ciudad y que me iba a encontrar con una gran afición", ha comentado Santos.