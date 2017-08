Santos: "Elegí el Sporting por su proyecto ilusionante para subir"

"Vengo a dejarlo todo por esta camiseta". Michael Santos por fin ya es jugador del Sporting. Un refuerzo que se hizo esperar, ya que el documento firmado por el jeque del Málaga Al Thani para su cesión no llegó hasta ayer por la mañana a Mareo. Aunque el Sporting se reserva una opción de compra para hacerse con los servicios del delantero uruguayo para la próxima temporada.

"Soy un guerrero, polivalente, con rapidez, y me gusta pelear cada pelota como si fuese la última. Soy un jugador polivalente, puedo jugar por la derecha, de media punta y de delantero". Así se definió Michael Santos en su presentación como jugador del Sporting en las instalaciones de Mareo, donde llegó el pasado viernes para ser presentado, pero los trámites burocráticos impidieron que el fichaje se hiciese oficial.

Santos se une a Scepovic, Carlos Castro y Borja Viguera para completar la delantera rojiblanca. Su llegada a Gijón se produce además después de que tuviese varias ofertas de España y del extranjero, entre ellas la del Oviedo. El futbolista lo reconoció ayer en su presentación y explicó los motivos que le hicieron decantarse por la oferta rojiblanca. "Preferí el Sporting, que era el que me iba a dar minutos y me iba a sentir más cómodo. Me motivó del Sporting su proyecto ilusionante para subir a Primera", indicó. Aunque también influyeron en su fichaje dos exjugadores del Sporting, que le animaron a dar el paso. "Jony y Luis Hernández me hablaron bien de la ciudad y que me iba a encontrar con una gran afición", comentó Santos.

Precisamente el futbolista de Cangas del Narcea resaltó en sus redes sociales su buena relación con el uruguayo, al que llama "pelito" -su mote en el mundo futbolístico es el "Pelo" Santos- y "guacho". "Pelito, te vas a salir, mejor sitio imposible. Top, top. #goldelguachoenelmolinon", indicó.

Santos reconoció que para el Sporting, "el objetivo tiene que ser subir a Primera lo antes posible" y garantizó que llega en plena forma para poder debutar este próximo sábado en Alcorcón: "Físicamente llego muy bien porque estuve haciendo la pretemporada con el Málaga". Precisamente su llegada a Gijón le servirá para olvidar un mal año en Málaga. "El fútbol sudamericano es distinto al europeo, y en Málaga me costó adaptarme, por más que hayan pagado lo que hayan pagado por mí, no tuvieron paciencia conmigo, pero el tiempo que estuve lo hice bien y marqué goles".

Aunque llega para reforzar el ataque, Santos hace gala de su polivalencia y resalta la opción de que pueda jugar en la banda derecha, aunque se siente más cómodo de punta o mediapunta. Una circunstancia que también resaltó Torrecilla, director deportivo del Sporting, que insistió en que "la llegada de Santos se debe a la necesidad de traer un jugador con polivalencia, que puede jugar de extremo, aunque seguimos buscando un jugador para esa posición".