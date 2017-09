Camino Soria

En la semana posterior al derbi, como era de prever, siguen surgiendo noticias y comentarios relativos al mismo. Por una parte, este jueves hemos podido ver la imagen de los presuntos responsables de los altercados previos al partido, abandonar los Juzgados tras prestar declaración. Son palabras mayores las acusaciones que pesan sobre ellos y sobre las que habrá de dictaminar sentencia la jueza encargada del caso. Curiosamente, hace muchos años compartí durante un año pupitre con su Señoría. Prueba fehaciente de que Gijón en absoluto es una aldea, pero tampoco es Bruselas, que diría Don Julio Puente en su columna Fondo Norte. Y es que aquí nos conocemos todos; o al menos, casi todos.

Quizás en esto último haya de buscarse la razón para la tardía reacción desde el club a dichos incidentes, que en absoluto han beneficiado la imagen de una afición, que en su amplísima mayoría, sí supo estar a la altura que requería un partido que se sabía que iba a ser inspeccionado por lupa por La Liga; y que a fin de cuentas, es quien más debe preocuparnos a la hora de posibles sanciones.

Es esa misma Liga, la que ahora denuncia además los cánticos ofensivos por parte de un sector del público local asistente al partido. Cánticos que no hace falta transcribir, pues lamentablemente son de sobra conocidos. Pero no estaría tampoco demás que hubieran puesto mejor la oreja, para oír también algún que otro coro procedente del sector ocupado por la afición visitante; o también los ojos, para comprobar los destrozos perpetrados en el estadio por parte de esa misma afición. Tolerancia cero con los violentos, sí; pero igual para todos.

Por otro lado, llevamos también una semana donde nos estamos encontrando de forma repetitiva con mensajes, comentarios o incluso cartas al director, escritas por seguidores oviedistas, donde intentan explicar y dar sentido a la celebración de un empate, como si de la consecución de una Champions se tratara. Algunos nos hemos podido sólo así enterar de cuánto sufrimiento les habríamos infringido al parecer, durante estos últimos 14 años. Yo sólo puedo hablar por mí mismo, pero puedo asegurarles a todos ellos, que bastante sufrimiento tenía con la posibilidad de ver desaparecer al club de mis amores, como para acordarme de nadie más. A veces nos creemos el centro del mundo, la capital, cuando la realidad es que fuera de nuestro entorno, nadie se acuerda de nosotros.

Y para que vean que en absoluto les guardo ningún tipo de resentimiento, por ese intento de hacerme sentir culpable, en un ejercicio de deportividad, en absoluto incompatible con la sana rivalidad, voy a felicitarles por ese magnífico patrocinador que han logrado atraer y que precisamente estrenaron en el derbi. Claro que también es cierto que cuando a uno se le aparece la Santina, para salvarle de la desaparición con la llegada de una de las mayores fortunas del mundo, las puertas casi que se abren solas. Pero en cualquier caso, no es menos cierto que en ese sentido, en el Sporting nunca han andado muy vivos. Se desconocen a qué puertas han llamado los responsables rojiblancos de buscar patrocinios, ni a cuáles no lo han hecho. Me dolería pensar que algunas de estas últimas, multinacionales en algunos casos, pudieran haberse llegado a interesar por lucir su logo en una camiseta, conocida, respetada y querida en muchos casos, por cientos de miles de aficionados al fútbol; por supuesto, no sólo sportinguistas.

Llegados a este punto, intentemos al menos hacer el esfuerzo por olvidarnos del derbi. Y allá aquellos que con un empate, parecen dar ya por salvada la temporada en la cuarta jornada. A nosotros nos toca centrarnos en nuestro próximo viaje. "Voy camino Soria, ¿tú hacia dónde vas?", podríamos decir al respecto, utilizando las palabras de la famosa canción de Gabinete Caligari.

No será el de Soria una salida en absoluto fácil. Los números de los numantinos en su feudo así lo avalan. Dos partidos en casa y dos victorias por uno a cero. Son estas las victorias propias de una Segunda División igualada a más no poder. Victorias que suman los mismos puntos que los que sumó el Sporting en Tarragona. Lo sabe bien nuestro entrenador, Paco Herrera; y por ello durante los entrenamientos de esta semana, ha insistido a sus jugadores en la necesidad de apretar al rival durante los 90 minutos que dura un partido. Con independencia del nombre de ese rival. Porque en esta competición, al Sporting, cualquiera de sus 21 rivales le puede pintar la cara, a poco que se despiste más de la cuenta.

Para el partido frente al Numancia, preocupa y mucho la más que posible ausencia de Mariño bajo los palos. Aunque teóricamente Whalley es el segundo portero de la primera plantilla, el debate está abierto. El portero maño fue un capricho innecesario de Abelardo, quizás en uno de los mayores errores cometidos por el entrenador gijonés en su última temporada al frente del equipo. Whalley actuó en la Copa como lo hacen la mayoría de los segundos porteros de los equipos que participan en ella. No haberlo hecho, hubiera supuesto un varapalo enorme para el jugador. Pero la liga no es la copa y quizás de aquí al sábado, de confirmarse la baja de Mariño, pudiera haber disputa por ver quién se coloca los guantes en Los Pajaritos. En todo caso, hemos de confiar en que Herrera, quien conoce bien a Whalley (coincidió con él en su etapa en el Zaragoza), escoja lo mejor para los intereses sportinguistas.

Poco más que añadir a lo dicho. Llegamos a Soria en puesto de ascenso directo, tras cuatro partidos disputados, sin conocer aún la derrota y habiendo encajado un solo gol. Este es el camino a seguir. Próximo destino: Soria.