Carmona: "No hay que obsesionarse con el ascenso"

Las preguntas sobre el ascenso son una constante en la sala de prensa de Mareo. Carlos Carmona, líder natural del equipo sobre el césped, hace un llamamiento a la calma y a la mesura y apunta que "tampoco hay que obsesionarse con el ascenso". Muchas de las cuestiones que se plantean buscan la comparativa con el Sporting de los guajes, pero el balear matiza que "entonces se subió en la última jornada".

El balear recogió ayer el trofeo que le distingue como el mejor jugador rojiblanco del mes de agosto, en función de los votos emitidos por los seguidores rojiblancos a través de twitter. Carmona se mostró encantado: "Doy las gracias a la afición por sus votos, pero éste es un premio individual en un deporte colectivo y se debe también a la ayuda de los compañeros". El balear apunta que "ahora me toca a mí, pero durante la temporada pasarán muchos compañeros por aquí".

Carmona es uno de los jugadores que más en forma ha empezado la temporada. "Me estoy encontrando bien", arranca antes de añadir que "todo el equipo ha empezado muy bien la temporada". Como muestra de este gran inicio, aporta el dato de que "llevamos un sólo gol recibido y eso dice mucho". El Sporting es un equipo fuerte en las dos áreas y por eso sostiene que "estamos bastante bien, llegando mucho al área rival y tenemos que mantener esa línea".

La gran novedad de esta temporada es que Carmona al fin está jugando en una posición que se adapta mejor a sus características, al entrar por dentro y no desde la derecha. El futbolista evita cualquier tipo de polémica. "Mis características son más de asociarme que de velocidad y me estoy encontrando bastante bien, pero me gusta jugar en las dos posiciones", defiende.

Por último, avisa del potencial del Numancia en Los Pajaritos: "Es un equipo muy fuerte en su campo, donde saca muchos puntos y ha empezado muy bien".