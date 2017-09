Herrera remueve sus fichas

"Todos merecen jugar, no veo muchas diferencias, y hacer algún cambio no haría daño al equipo". Fiel a su estilo de mantener atenta a la compañía, Paco Herrera se muestra reacio a conservar un once de cabecera. Las señales las ha venido emitiendo desde su llegada al Sporting, pero ayer entró de lleno en el asunto: "Hacer el mismo once cada semana no es bueno porque se me puede caer algún jugador y no quiero que eso suceda". Paco Herrera gusta de remover sus piezas para tener siempre a punto distintas soluciones.

El técnico anuncia que habrá cambios en Los Pajaritos. Dos serán obligados por las ausencias de los lesionados Álex Pérez y Diego Mariño. "Con Álex podíamos haber forzado, pero el doctor me avisó de que había riesgo y decidí no correrlo", explica Paco Herrera. En cambio, lo de Mariño "estaba claro, por las molestias que tenía del bocadillo", tras dos choques con Verdés en el derbi. A pesar de estas ausencias, Paco Herrera deja en tierra a Xandao para que complete su plan de puesta a punto. "Hasta el último momento he valorado la posibilidad de que viniera, pero prefiero no salirme del guión", aclara.

Quintero y Barba son, por lo tanto, los únicos centrales en la convocatoria, aunque Herrera tiene previstas algunas soluciones de emergencia: "Álex Bergantiños ya ha hecho esa función en el Deportivo de manera excepcional y Sergio también podría hacerlo". El técnico descarta la opción de Canella porque "se me hace difícil ver a dos zurdos".

Lo que sí ha querido Paco Herrera es cerrar el debate de la portería y reforzar la confianza de Whalley, quien jugará su primer partido de titular en Liga en su segunda temporada en Gijón. "Va a jugar Whalley y es muy posible que Dani Martín lo haga en Copa, porque se lo merece".

Otra herida que se abre es la posible ausencia de Moi Gómez por su paternidad. "Por eso he citado a diecinueve", explica un Paco Herrera que confirma a Bergantiños como alternativa al alicantino. La última novedad puede ser la irrupción de Calavera en el equipo titular: "Tiene opciones de entrar en la alineación. No jugó ante el Oviedo porque era pronto para él y porque confiaba más en la experiencia de Lora". En su reparto de elogios, no se olvidó de Carmona, "el jugador perfecto para nosotros", de Rachid ni de Borja Viguera.

Paco Herrera confía en el buen momento de su equipo y en que el derbi no le haya dejado secuelas de consideración. "El equipo llega bien. Creo que hicimos una primera parte magnífica ante el Oviedo, de lo mejor que hemos hecho hasta ahora en cuanto a profundidad", explica antes de aclarar que "el segundo tiempo no me preocupa, hubo detalles malos que fueron más de cabeza". Paco Herrera analiza al Numancia y avisa de que "espero un equipo que viene de un partido malo y querrá rectificar, así que va a ser un equipo muy intenso, que nos va a apretar en la salida de balón y al que no le importa demasiado la posesión". Herrera remarca que "tenemos que estar muy atentos por detrás del balón, porque en cuanto recupera monta un ataque muy rápido". El preparador rojiblanco asegura que "es un equipo que juega a la contra, muy práctico, aunque actúe como local".