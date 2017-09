"Si tiene que venir una derrota es bueno que sea así y que duela"

A Paco Herrera le costó explicar el motivo por el que el Sporting no se encontró en ningún momento sobre el terreno de juego de Los Pajaritos. "Hemos tenido un mal día, en el que ya no entramos bien al partido, y no nos encontramos en ningún momento", destacó el técnico rojiblanco, que lamentó que "llevábamos una trayectoria muy buena y es la primera vez que hacemos un partido así".

Con un análisis avanzado del encuentro, Herrera aseveró como clave la falta de cohesión en el bloque. "Debemos volver a ser un equipo unido; no podemos campar a nuestras anchas por el césped", indicó.

La derrota clara, por 3-0, deja al Sporting en una situación difícil. En la quinta jornada suma la primera derrota en liga, aunque Paco Herrera espera que les sirva para dar un empujón y recuperar la buena versión inicial. "Si tiene que venir una derrota a veces es bueno que sea así, que haga daño y duela", afirmó.

Hubo cinco cambios con respecto al derbi ante el Oviedo. Tres de ellos fueron obligados, pero Paco Herrera no cree que esa circunstancia fuese determinante. "Es posible que cada semana haga uno o dos cambios. Sigo pensando que somos una plantilla equilibrada y no creo que los cambios sean suficiente motivo para que haya un cambio de mentalidad", relató el técnico rojiblanco.

Enfrente estuvo un Numancia, al que ya entrenó Paco Herrera, que ahora se sitúa por delante del Sporting en la clasificación. "Es un gran equipo, que tiene su virtud en la paciencia, y eso les llevará a buen puerto", analizó el técnico del Sporting, que alabó la actitud de su rival, en un partido en el que los rojiblancos estuvieron desaparecidos sobre el campo, pero que a juicio de Herrera también hubo síntomas de reacción: "En la segunda parte empezamos bien, encontramos espacios por dentro y tuvimos más la pelota, pero nos faltó profundidad". Herrera también reconoció sobre Álex López que "quiero tener paciencia con él, porque no ha tenido ningún partido de pretemporada más allá de la Copa y un amistoso, y sé lo que nos puede dar". Además reconoció que Whalley "no ha tenido culpa en los goles" y que en la Copa del Rey este martes debutará Dani Martín en la portería.