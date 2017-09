Una cuestión de imagen

"Esta no es la imagen que podemos dar, ni la que tenemos que dar". Michael Santos no busca paños calientes. El atacante uruguayo del Sporting muestra su carácter para dar la cara en un momento delicado del equipo y pide a sus compañeros un ejercicio de crítica constructiva para reconocer los defectos que florecieron en Soria: "Tenemos que ser autocríticos, sabemos que no jugamos bien, pero hay que seguir trabajando". Al discurso del uruguayo se suma, desde la otra banda, Rubén García. "Ellos han sido mejores. Hay muchas cosas para aprender y afrontar el próximo partido con la máxima humildad".

Más allá de la derrota, un asunto que ha levantado ampollas es la pobre imagen que mostraron los rojiblancos, incapaces de igualar la intensidad del Numancia. "Nos ganaron los duelos individuales, nos ganaron cada balón y eso es un mérito de ellos, que estaban en su casa y se sentían cómodos con el apoyo de su gente", reconoce Michael Santos. En la misma línea se manifiesta Rubén García, que tampoco pone paliativos a la derrota: "Han sido más intensos, nos han ganado la mayoría de las segundas jugadas y creo ésta ha sido la clave". Ambos futbolistas, dos jugadores importantes en el nuevo vestuario del Sporting, buscan una lectura positiva de lo sucedido en Soria. "No queda otra que corregir los errores y seguir trabajando", espeta Santos que remarca que "hay que ser fuerte de cabeza, porque el golpe fue duro". Por su parte, Rubén García sostiene que "hay que aprender. Veníamos de una buena dinámica, no habíamos perdido aún, pero son momentos". En lo que no hay debate es en que "ellos han sido mejores". Santos también coincide en el diagnóstico de su compañero: "Ellos jugaron mejor, nosotros tuvimos nuestra chance pero no la convertimos y ellos sí".

Rubén García deja un último mensaje para la esperanza. "Confío en cada compañero, confío en el equipo y seguro que el próximo partido lo haremos mejor y lograremos ganar", concluye.