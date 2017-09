"Castro no está fino, la roja fue una rebeldía"

"Es posible que Castro salga de inicio. Si hubiera pensado que la acción de su expulsión era algo premeditado, la primera sanción sería que no jugase este partido, pero no lo valoro así". Paco Herrera muestra su apoyo al delantero mierense después de que el futbolista viera la roja directa en Los Pajaritos pocos minutos después de saltar al terreno de juego. "Fue un acto de rebeldía porque no acaba de encontrar su espacio. Sucede por la impotencia que genera en él el hecho de no acabar de estar fino. Fue algo deportivo, personal. No lo tengo en cuenta y tras analizarlo, no lo valoro como algo malo", explica el técnico rojiblanco.

Herrera mantiene la fe en sacar el máximo rendimiento a Carlos Castro, a pesar de que el inicio de temporada no ha sido el mejor para el de Ujo. "Hay que intentar que vuelva a ser él mismo. Cuando jugábamos contra él le decía a mi equipo: cuidado. Tiene mucha calidad para encontrar los espacios. Ése es el que necesitamos", señala el entrenador del Sporting. "Entiendo que él está disgustado consigo mismo y eso hay que valorarlo muy mucho. Espero que, en poco tiempo, sea el que conocía. Lo necesitamos", concluye.