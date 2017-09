Herrera: "Veo excesiva tristeza tras perder en Soria"

"Se puede perder o ganar, pero hay que ser fieles a uno mismo. Nosotros no lo fuimos". Paco Herrera, entrenador del Sporting, espera que esta noche el equipo aproveche la Copa del Rey para rebelarse ante el mismo rival que le superó el pasado sábado, el Numancia. "Veo excesiva tristeza", comenta tras perder en Soria. "Hay que levantar la cabeza. Es pronto para todo. Lo vamos a conseguir. Somos un buen equipo. La Copa me ilusiona y quiero ganar por nuestra gente, para que vean partidos de Primera División", afirma el técnico rojiblanco, que cambiará "el 80 o el 90% del equipo" que jugó en Los Pajaritos.

"Creemos que por ser el Sporting somos los que tenemos que dominar, atacar y ganar. Eso lo he tratado de erradicar en otros partidos, de ahí que mantuviéramos la puerta a cero", comenta Herrera, señalando a esa especie de ansiedad como una de las causas de la primera derrota de la temporada. "La segunda valoración del partido, que tiene que ser la primera, es que hay que defender cuando te toca. Estoy triste por la imagen. Perdimos la disciplina", resume el técnico sobre los fallos, sin olvidar un detalle. "El primer gol viene de una mano clarísima. Lo cambió todo, porque estábamos intentando ser fieles a nosotros mismos, pero a partir de ahí ya no fue así", reitera. Herrera confía en que la Copa del Rey sirva al Sporting "para cambiar el chip", incluso para él mismo, ya que admite que la primera derrota de esta campaña "me ha dejado un poco tocado". Entre los cambios que prepara para esta noche se encuentra el debut de Dani Martín, que el entrenador ya anunció el pasado fin de semana. "Es momento de hablar poco con él. Está tan maduro en su forma de ser, que no tengo ninguna duda ni preocupación", señala del joven meta gijonés. Una sensación que extiende a Nacho Méndez, que "también tiene opciones" de ser titular. Herrera no descarta cambiar de sistema "en función de los jugadores" ya que ha anunciado que tanto Castro como Scepovic van a participar. En el caso del serbio, "no sé si los noventa minutos", ya que pretende devolverle la titularidad este sábado ante el Lorca.