"Perder decepciona, no genera dudas"

"Nos costó un poco entrar en el partido, ha sido un encuentro muy disputado". El centrocampista del Sporting Álex López reconoce la faltade finura de los rojiblancos en el encuentro de anoche ante el Numancia. El centrocampista gallego no esconde que quedar apeados de la Copa "es una decepción, perder decepciona". No obstante, defiende que "no genera dudas".