Herrera: "Mariño y Dani Martín merecen ser titulares; decida lo que decida no seré justo"

"No es fácil. Los dos lo merecen. Diego ha sido el portero con el que solo hemos recibido un gol, siendo además el equipo menos goleado de la categoría. A eso añades que Dani hizo un partido espectacular en Copa. Déjenme hasta mañana para decidir". Paco Herrera, entrenador del Sporting, asume el dilema de elegir el portero que jugará como titular ante el Lorca como "una de las decisiones más complicadas de mi carrera porque, decida lo que decida, no seré justo y eso me repatea". El técnico es consciente de la expectación generada en torno a esta situación. No teme que su elección no guste a la grada. "La afición es soberana. Decide muchas veces con el corazón y lo entiendo. Y en este caso es normal que sea así. La decisión la tengo tomada al ochenta por ciento. Lo que temo es no hacer un buen partido, no eso", sentencia.

"Si me tengo que atener al rendimiento deportivo, tengo que valorar a los dos por igual, aunque el bagaje más amplio de resultados positivos está a favor de Diego", comenta Paco Herrera. "En las primeras semanas tomé decisiones de dejar fuera a gente que se incorporó tarde al equipo por respeto a los jugadores que llevaban más tiempo. Eso se ha acabado. Ahora las valoraciones están relacionadas no con la gestión del vestuario, sino con lo más justo deportivamente", amplía. El entrenador del Sporting incluso ha bromeado con la rápida recuperación de Mariño, al que nada más terminar el partido de Copa daba casi por descartado por las molestias que arrastraba el jugador. "Hicimos bromas en el vestuario con eso", desvela sobre la reacción del vigués, al que ve ya en plenas condiciones físicas.