Mariño: "Me sorprende el debate en la portería"

"Al final del partido el entrenador me ha dado la enhorabuena. Como a todos Dani también me ha felicitado". Diego Mariño asume con normalidad al hecho de que Paco Herrera decidiera devolverle la titularidad ante el Lorca, a pesar del gran encuentro protagonizado por Dani Martín en Copa. "Mi trabajo está ahí. Venía de una buena trayectoria, con un solo gol recibido en cuatro partidos, y no de generar dudas. Ahora ha vuelto a salir bien y hemos podido dejar la puerta a cero", subraya el gallego, que no oculta que le ha chocado el dilema generado en torno a quién debería haber sido el guardameta que saliera ayer de inicio. "Me sorprende el debate en la portería, pero eso es más cosa de la afición o de los medios de comunicación. Yo me dedico a trabajar", afirma.

"Ya estaba programado que el miércoles volviera a entrenarme con el equipo", recuerda Mariño para los que se sorprenden de los tiempos de su recuperación, justo un día después de la gran actuación de Dani Martín en Copa, y también de que el propio Herrera reconociera públicamente que era complicado que estuviera disponible ante el Lorca por los problemas musculares que arrastraba el gallego. Fuera como fuese, Mariño fue decisivo en la victoria ante los murcianos. "Al final lo que todos queremos es ayudar y tener buenas actuaciones. Para eso estamos", apunta. Incluso celebró con mucha rabia su primera gran intervención del partido. "Es porque vivo los partidos con mucha intensidad y me ha salido así", concluye.