Rubén García: "Es especial marcar en El Molinón"

"Entendemos que la afición nos pida más". Rubén García asume que el equipo debe dar un salto de calidad en el juego, aunque se va a casa feliz por haber contribuido a la victoria con su primer tanto en casa. "Es especial marcar en El Molinón. Veníamos de resultados complicados que nos generaban un poco de dudas. Conseguir estos tres puntos era importante", subraya el valenciano.

"Al final, la Segunda es complicada y en mi etapa en el Levante, el año pasado, más de la mitad de los partidos los ganamos por un solo gol de diferencia", desliza Rubén García para dar importancia al triunfo ante el Lorca. El atacante rojiblanco inició el partido en una posición diferente, al actuar por detrás de Scepovic, en lugar de escorado en la banda, como en las anteriores jornadas. "Es una posición en la que participé cuando empecé a jugar en Primera División. El míster me lo ha pedido y he intentado hacerlo lo mejor posible. Me encuentro muy a gusto ahí", concluye el futbolista del Sporting.