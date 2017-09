"Fuimos superiores"

"Hemos hecho todo lo posible para igualar el resultado. Lo hemos merecido". Curro Torres, entrenador del Lorca, no oculta la rabia de que su equipo se marchara sin puntuar de El Molinón, a pesar de que cree que nada puede reprochar a sus futbolistas "Debemos ser realistas y hemos venido a ganar el partido. Hemos luchado para ello, pero no me puedo ir con la sensación de haber hecho bien las cosas. Hemos sido superiores al Sporting. Nos queda estar más acertados en las ocasiones que tenemos", sentencia. A pesar de lo discutido del resultado, Curro Torres no tiene dudas de las posibilidades del Sporting. "Es una plantilla de mucho nivel, con una afición y un estadio de Primera División, además de un buen entrenador", concluyó.