El veterano salva a Herrera

Diego Mariño volvió y resolvió. La presencia bajo palos del meta vigués fue la respuesta de Paco Herrera a días de debate sobre quién debía jugar ante el Lorca tras la estelar actuación del joven Dani Martín en Copa. El entrenador del Sporting tiró del veterano y pospuso el porvenir de un canterano que lo había hecho todo para seguir como titular. Mariño respondió a la confianza del técnico convirtiéndose en una de las claves del triunfo. Suyas fueron dos grandes manos en la segunda parte que evitaron el empate del Lorca.

Se esperaba al equipo de gala, a los protagonistas del buen inicio liguero. Paco Herrera recuperó a la mayoría de ellos para recibir al Lorca. No a todos, pero a los suficientes para evidenciar la necesidad de recuperar tranquilidad ante la racha de tres partidos sin victorias. No hubo revolución, como en Soria. Da fe la portería. A la vuelta de Mariño se sumaron las de Álex Pérez y Scepovic. El único pero, la ausencia de Moi Gómez. Extraña. En su no participación en Soria justificó el técnico algunas de las causas de la derrota. Álex López tomó el relevo al alicantino, pero lo hizo situado a la misma altura que Sergio en el centro del campo. Dio así forma a otra de las novedades en el encuentro: el nuevo esquema utilizado por Herrera para sorprender al rival (4-2-3-1).

La táctica fue uno de los pulsos importantes del partido: hasta tres dibujos distintos utilizó Herrera a lo largo de los noventa minutos. Un número que destapó las dudas del equipo pese al triunfo. Y es que los movimientos de pizarra no alcanzaron para que un candidato al ascenso como el Sporting mostrara su presumible superioridad ante un Lorca que aspira a la permanencia en la primera temporada de su historia en Segunda División.

El otro detalle que reflejó la incertidumbre que rodea al equipo fue el enfado de Scepovic con Carmona por quedarse sin tirar el penalti que dio paso al gol que decidió el partido. Ni el lanzador de una especialidad como ésta parece claro. Y encima, el encargado de hacerlo ante el Lorca, lo falló. El error lo hizo olvidar Canella, al aprovechar el rechace del portero para ponerle en la cabeza a Rubén García el gol del partido. Tras irse con ventaja al descanso, el Sporting mostró problemas similares a los vistos en el derbi. Sin control en el juego, Herrera volvió a sacar la libreta. Ni con la vuelta al esquema de las anteriores jornadas, ni metiendo a cinco atrás el Sporting se sacudió la sensación de que volvería a pasar lo que sucedió ante el Oviedo. La gran ventaja fue que en el Lorca no juega Toché y que a Mariño no le tembló el pulso tras días de incertidumbre para salvar al equipo y a su gran valedor: Herrera.