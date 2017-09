Scepovic será el lanzador del próximo penalti

El turno le ha llegado a Scepovic. El serbio será el encargado de lanzar el siguiente penalti del Sporting, si se encuentra en el terreno de juego, después de ceder en las dos ocasiones anteriores en favor de los compañeros que completan la terna designada por Paco Herrera para esta especialidad. Michael Santos estrenó esta faceta marcando ante el Nàstic de Tarragona. El relevo lo tomó el pasado sábado Carmona, con menos suerte al detener Dorronsoro su lanzamiento. Stefan, que en ambas ocasiones evidenció su enfado por no ejecutar el lanzamiento, ya está con el gatillo preparado.

La norma es laxa. El propio Paco Herrera lo explicó tras el partido ante el Lorca. El entrenador del Sporting designó a los tres jugadores que tenían que asumir la responsabilidad de tirar los penaltis, pero no impuso ningún orden. El técnico señaló a Michael Santos, Carmona y Scepovic y dejó en sus manos la decisión importante, la de coger el balón y situarse ante los once metros.

Lo que se intuye como un gesto con el que Herrera pretende dar participación a los jugadores en la toma de decisiones, empieza a convertirse ya en un problema. La anécdota de Tarragona, con Scepovic y Michael Santos discutiendo sobre quién iba a tirar, volvió a repetirse ante el Lorca. El serbio, que fue quien cayó derribado en el área, el mismo argumento que utilizó el uruguayo anteriormente para inclinar la balanza a su favor, se topó en esta ocasión con Carmona. Y el balear, uno de los hombres importantes en el equipo y en el vestuario, terminó llevándose el balón.

El penalti se falló, pero la acción dio pie al tanto con el que el Sporting se llevó los tres puntos. Canella aprovechó el balón rechazado por Dorronsoro para ponérselo en la cabeza a Rubén García. El enfado de Scepovic fue evidente hasta en su manera de celebrar el gol.

A Stefan no le pilla de nuevo la siempre exigente tarea de tener que lanzar un penalti. Lo ha hecho a lo largo de su carrera y dio muestra de ello durante su anterior etapa en el Sporting. El serbio materializó cuatro penas máximas durante la campaña 2013-14, la misma en la que firmó 23 tantos. De hecho, parte de la rabia de no haberse hecho con el trofeo al máximo realizador fue por no tener la oportunidad de exprimir más este tipo de acciones. Y es que el "Pichichi", Viguera, ahora compañero de vestuario, anotó seis de sus 25 goles desde los once metros. A la espera de si será Herrera o el propio orden interno quien asuma la nueva designación, será difícil negárselo ya a Scepovic.