El filial quiere remontar en Copa Federación

El filial del Sporting quiere trasladar a la Copa Federación su gran inicio liguero. El Langreo no lo pondrá fácil, los azulgrana ya avisaron con la victoria por la mínima en Mareo en el partido de ida. Un choque que se produjo días después de que los de José Alberto golearan al Racing de Santander en El Molinón. José Alberto López interpretó el tropiezo de la ida como un mensaje claro a su equipo de que no vale la relajación. Al igual que sucedió en la ida, se esperan muchas rotaciones en el Sporting B. José Alberto aprovecha esta competición para que cojan ritmo los menos habituales, lo que no quiere decir que la menosprecie. El objetivo pasa por repetir el gran torneo que hizo el filial la temporada anterior cuando llegó a superar varias rondas nacionales.

Antes tendrá que superar a un Langreo que defiende su ventaja ante un rival de categoría superior. Para colmo, los rojiblancos llegan lanzados a este partido y consolidados en el segundo puesto de la Segunda División B. Para este encuentro, José Alberto no ha convocado a los tres futbolistas que suelen entrenarse a las órdenes de Paco Herrera en el primer equipo: Dani Martín, Nacho Méndez y Pedro Díaz. Tampoco se ha convocado a los dos juveniles que habitualmente se ejercitan con José Alberto, como son Iván Elena y Sandoval, que se entrenarán con el División de Honor. El resto han sido citados.

Una alineación probable sería la formada por Javi Benítez; Isma Aizpiri, Pelayo Suárez, Juan Rodríguez, Berto Espeso; Mateo Arellano; Pablo Fernández, Alday, Bertín, Traver y Joel Sanabria.