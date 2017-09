Mariño: "Nos falta ser más regulares y no tener tantos picos"

El portero del Sporting transmite fuera del césped la misma seguridad que garantiza bajo palos. Diego Mariño aporta sensatez a su análisis de la situación del Sporting y transmite un mensaje de prudencia, aunque entiende y asume la exigencia de la grada. "Es una sensación contradictoria", confiesa el guardameta al valorar los pitos que recibió el líder al término del último encuentro ante el Lorca. "Todos queremos estar arriba y ascender", apunta el gallego que concede que "no fue el mejor partido, pero aquí se trata de ganar y de sacar los partidos cuando no estamos finos". Diego Mariño no esconde el balón y reconoce que al equipo le falta "Ser más regulares en el juego y no tener tantos picos".

Diego Mariño realiza una lectura positiva del choque ante el Lorca: "El equipo sabe sufrir, trabajar y sumar los tres puntos". En todo caso, el portero defiende que "la afición es soberana y está en su derecho de decir lo que piensa". No obstante, avisa de que "la gente debe entender que no siempre vamos a meter cuatro". El gran objetivo de los rojiblancos pasa por "controlar más los partidos y no correr tanto detrás del balón".

Tras la ilusión inicial que generó el equipo en las primeras jornadas, las dudas se han instalado en torno al Sporting por su evidente bajada de rendimiento desde el descanso del derbi. Estás dudas, en opinión de Mariño, no han calado en el vestuario, donde la sensación es "más de frustración que de dudas". Y es que el portero considera que "lo podemos hacer bien, sabemos que somos un buen equipo".

Un tema inevitable fue el debate en la portería que se produjo en la semana previa al choque ante el Lorca. Mariño asegura que intentó aislarse y que no le afectó, aunque sí que le causó cierta sorpresa: "Parecía que lo estuviera haciendo mal". El portero entiende que "es bueno para el equipo". Las cifras De Diego Mariño, que sólo ha recibido un gol en los cinco partidos que ha disputado, zanjan cualquier discusión. "Personalmente estoy contento por todo el equipo, que está trabajando muy bien a nivel defensivo y también creo que estoy haciendo las cosas bien cuando me toca intervenir".

Por otro lado, crece el optimismo en torno a la presencia de Rubén García en Pamplona, el atacante se incorporó ayer parcialmente al entrenamiento con el grupo, tocó balón y participó como comodín en el partidillo.