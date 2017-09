Mariño: "Cuando no estás fino, hay que ganar"

"Es una sensación un poco contradictoria porque todos queremos estar arriba y ascender". Diego Mariño se refiere a los pitos que escuchó un Sporting líder al término de su mal encuentro ante el Lorca. El portero gallego no niega la mayor, reconoce el mal juego, pero propone una lectura en positivo de lo sucedido: "Se consigue una victoria sufrida y muy trabajada. Segunda es una categoría muy complicada y hay que saber sacar los partidos cuando no estás fino". No hay, por descontado, ningún reproche a los aficionados. Al contrario, el exigente Molinón encuentra la comprensión del portero rojiblanco. "Entiendo que la gente nos apriete y nos exija más", sostiene.

Diego Mariño no busca excusas para lo evidente porque "es obvio que no fue un buen partido, pero al final sacamos los tres puntos y seguimos arriba".

En cuanto a los reproches de la grada, remarca que "la afición es soberana y está en su derecho de manifestarse y decir lo que piensa". No obstante, desliza un aviso a navegantes porque "la gente tiene que entender que no siempre vas meter cuatro goles". El rendimiento del equipo desde el descanso del derbi ha sembrado de dudas al entorno del club. Mariño asegura que esa incertidumbre no cala las paredes del vestuario. "Nos crea más frustración que dudas, porque sabemos que lo podemos hacer bien y que somos muy buen equipo", espeta. La solución, para volver a parecerse al equipo solvente del inicio de campeonato, pasa por "ser más regulares y no tener esos picos". Lo que niega de forma rotunda el portero es que haya una presión añadida en los partidos como local. "Yo disfruto jugando en El Molinón, viendo a la afición volcada con el equipo. Por mí jugaría todos los fines de semana en El Molinón", sentencia.

Con las aguas vueltas a su cauce y el debate zanjado, Mariño analiza las dudas sobre quién debía ser el portero titular del Sporting tras la irrupción copera de Dani Martín. "Estoy un poco externo a todo eso, intento no leer nada, pero al final te llega", reconoce el gallego, que no disimula su sorpresa por esta polémica ya que "parecía que lo estaba haciendo mal para que se generase tanta historia". Mariño lo asume como algo propio del oficio y, de nuevo en positivo, interpreta que "es bueno para el equipo porque hace que la competencia se eleve y que cada uno suba el nivel". Por si quedan indecisos esgrime sus números, con un gol recibido en cinco partidos: "Estoy contento por el trabajo defensivo de todo el equipo y, cuando me toca intervenir, creo que estoy haciendo bien las cosas".