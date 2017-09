Herrera no ve claro el sistema defensivo del Sporting

Paco Herrera se suma al alto grado de exigencia mostrado por el sportinguismo con sus pitos al final del encuentro ante el Lorca, que devolvió el liderato a los rojiblancos. El Sporting encabeza la clasificación y ha logrado mantener su portería a cero en cuatro de los seis partidos de Liga disputados, pero esto no satisface a su entrenador. "Hasta ahora hemos sido un equipo débil sin balón". El técnico centra su discurso previo a la visita a Pamplona en la fragilidad defensiva del Sporting y no esconde que ha dedicado la mayor parte del trabajo semana a corregir esta "tara". Hasta el punto, de que el propio Herrera confesó que se le había "pasado" solucionar el orden de lanzadores de penaltis porque "había cosas que me preocupaban más".

La atención del preparador rojiblanco se centra en el rendimiento defensivo del equipo. Ayer mismo, Herrera dirigió a sus futbolistas una charla técnica que se prolongó por espacio de cuarenta y cinco minutos y que retrasó el inicio de la sesión a puerta cerrada, en la que de nuevo se trabajó el posicionamiento defensivo. Curiosamente, de la crítica se libran los defensas: "Si apretáramos un poquito mejor en el medio del campo, no sufriríamos tanto atrás. Casi todo lo que robamos es en defensa". Se olvida Herrera de que en el centro del campo del Sporting juega Sergio, el mayor recuperador de balones de toda la categoría.

Tal es la preocupación del preparador rojiblanco, que incluso siembra dudas al señalar que "hasta el partido que ganamos 0-4 es engañoso". En todo caso, Herrera matiza que no considera injusto el liderato del Sporting y que "algo habremos hecho mejor que el rival para ganar". Lo que sí desarrolla el preparador del Sporting es que "soy exigente con mi equipo y conmigo mismo y soy muy crítico, pero tampoco me gustaría ser injusto con la situación". Es más, Paco Herrera considera que "no haciéndolo bien, hemos hecho las suficientes cosas como para ser primero".

El entrenador del Sporting volvió a poner sobre la mesa la ansiedad que sufre el equipo, pero rechaza que los pitos de la grada acrecienten esas dudas. "Si los pitos crean ansiedad, no nos merecemos nada", sentencia tajante. Herrera defiende la crítica de la grada porque "nuestra afición tiene que mostrarse como vea y nosotros tener la categoría y el oficio para darle la vuelta a esta situación". El entrenador rojiblanco remarca que "si hay una queja de la afición es que algo estamos haciendo mal, porque ésta afición es magnífica".

Tras el duro golpe recibido en Soria ante el Numancia en el último desplazamiento del equipo, el Sporting encara ahora la prueba más exigente de lo que va de temporada. "Osasuna debe ser tan exigente como lo fue el partido de Numancia, que hace que estemos avisados para éste", advierte el técnico. Herrera siempre ha señalado al conjunto navarro como uno de los grandes rivales de la categoría puesto que "por caché, por nombres, han confeccionado un equipo importante, un equipo muy competitivo para estar arriba". El técnico rojiblanco avisa a sus jugadores al valorar que "es un partido para sopesar nuestras posibilidades".

Herrera pide a sus futbolistas un ejercicio de humildad. "Tenemos que ir con la máxima de las humildades a cada partido y sabiendo que nuestra responsabilidad es estar arriba e ir a ganar cada partido con todas las de la ley", sostiene. El entrenador considera, eso sí, que "para todos los demás, nosotros somos una de las referencias".

No todo es crítica. Herrera rompe también una lanza en favor de sus futbolistas: "Tengo muy buena plantilla, tengo muy buenos jugadores. A lo mejor pido cosas que son más difíciles, pero seguro que lo conseguiremos". Y pronostica que "este equipo va a jugar redondo". Y cierra con una broma: "No me refiero al jugador, que tiene más años que yo".