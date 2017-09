El portero Dani Martín regresa al filial

El debate está cerrado. Dani Martín regresó ayer a la disciplina del filial y mañana se enfrentará al Bilbao Athletic en Lezama. Una semana después de que aspirase a la titularidad ante el Lorca, el prometedor portero gijonés vuelve a su puesto en el segundo equipo rojiblanco. "Es una situación que vamos a manejar en función de los horarios", anticipa Paco Herrera que insinúa que la idea es que el portero juegue regularmente en el filial y entre en las convocatorias que le permitan actuar con el segundo equipo, como sucedió la semana pasada. "Siempre que pueda va a estar con nosotros, pero sin perjudicar al filial", prosigue Herrera.

No es un asunto fácil de gestionar, aunque al técnico se le plantea un bendito problema. Mariño se afianza como titular con una actuación sobresaliente ante el Lorca y un único gol recibido en los cinco partidos que ha disputado. Por su parte, el emergente Dani Martín amenaza su puesto con una estelar puesta en escena. Herrera, un mago de la diplomacia, elige que jueguen ambos, pero que Dani lo haga en el segundo equipo. "No quiero que esté siempre con nosotros si no va a jugar, pero tampoco lo quiero alejado de nosotros", certifica el técnico.

Dani Martín mantendrá la dinámica habitual de entrenarse con el primer equipo y jugar en el filial. Lo que parece claro es que el gijonés ha ganado un puesto en el escalafón. Si Diego Mariño causa baja por lesión o sanción, parece claro que su sustituto será ya Dani Martín.

La reciente ausencia del portero gallego brindó tanto a Whalley como a Dani la oportunidad de reivindicarse y el gijonés fue quien la aprovechó mejor. Hasta el punto de que se abrió un debate sobre quién debería ser el portero titular del Sporting.

Junto a Dani Martín, ha regresado al filial Pedro Díaz que también jugará el duelo de filiales en Lezama. Quien ha conseguido mantenerse en el primer equipo es Nacho Méndez, que apura sus opciones de entrar en la convocatoria para el partido ante Osasuna en Pamplona.