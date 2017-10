Canella: "Firmo jugar como con el Lorca y ganar"

"Sabemos que no hicimos una buena segunda parte contra el Lorca, sabemos que podemos hacer mucho más". Roberto Canella habla claro cuando se le cuestiona sobre las críticas de El Molinón al líder de la competición. El capitán rojiblanco asume los errores propios, pero también matiza que "firmaría jugar así todos los partidos y sumar los tres puntos, al final nadie te pregunta cómo jugaste". Aunque Canella, que lleva unos cuantos años en el fútbol profesional, tiene claro que "está claro que cuando juegas bien tienes más oportunidades de ganar".

Una vez identificado el problema, el de Pola de Laviana ejerce de portavoz de la plantilla y señala que "intentaremos corregir los errores y ser más fiables en nuestro juego, más consistentes". El lateral entiende perfectamente la exigencia de la grada porque "la gente quiere ver un equipo que esté bien plantado los noventa minutos, un equipo que sepa a lo que juega". El hecho de que se confiese resultadista y que priorice los puntos al buen juego, no impide a Canella reconocer que "aunque vayamos líderes, no estamos jugando bien". El lateral asume que "la gente no quiere sufrir tanto".

La condición de favorito que el Sporting ha asumido desde el verano puede ser una de las explicaciones del aumento en la exigencia de la grada de El Molinón. "Bajas de Primera y tu objetivo es volver a subir este año", argumenta el lateral rojiblanco.

En lo personal, Canella está viviendo una segunda juventud y es, junto con Sergio, el único futbolista del Sporting que acumula el pleno de minutos. "Estoy contento, cuando tienes continuidad todo es más fácil y más llevadero", explica. El zaguero admite que llegó a pensar en irse del Sporting: "El año decidí que si seguía sin minutos en invierno me pensaría buscar otra solución para tener minutos porque llevaba dos años sin apenas jugar". La situación de Canella cambió a mejor con el relevo en el banquillo. "Llegó Rubi, me dio confianza y estoy muy contento por volver a competir y a sentirme importante en el vestuario, porque al final todo se baja en la confianza, en la cabeza", sostiene.

Del choque de esta tarde, pronostica que será "un partido que sabemos que va a ser complicado, contra un rival que se reforzó muy bien, que tiene muy buenos jugadores y que aprieta en su campo". Aún así, los rojiblancos van "con ganas de seguir líderes y de ganar a un buen rival".