Mientras los más de 500 sportinguistas que se dieron cita en el Reyno de Navarra abandonaban cabizbajos el estadio, la sensación que muchos de ellos mascaban en su interior, era la de haber presenciado la segunda parte de una película, a cuyo primer capítulo habían asistido dos semanas antes en Soria. Y si segundas partes nunca fueron buenas (con honrosas excepciones como El Padrino), qué cabe esperar cuando como es el caso, la primera ya había sido mala. Pues eso: que bien se puede decir que si en Soria soportamos estoicamente el estreno de Desastre Total, en Pamplona, nos hemos tenido que tragar sapos y culebras con Desastre Total II.

Resulta difícilmente explicable cómo esto ha podido suceder después de una semana donde por activa y por pasiva, se había hecho especial hincapié en la dificultad del rival y del estadio, buscando precisamente que no se repitiera lo de Soria. Pero a tenor de lo visto sobre el campo, es evidente que este Sporting de momento es incapaz de aprender de sus errores. Y lo que es más preocupante: los defectos (taras, como denomina Paco Herrera) lejos de ir puliéndose, da la sensación que se acrecientan.

Apenas necesitó así el Osasuna diez minutos para poner patas arriba el entramado defensivo planteado por Herrera. Y ya no se trata de personalizar errores, como sería el señalar que el primer gol vino por una autopista que los rojillos encontraron por la banda supuestamente defendida por Canella. Es que durante la primera parte, cada aproximación del Osasuna se traducía en una ocasión de gol. Sólo las intervenciones de Mariño salvaron al Sporting de irse al descanso con el partido sentenciado en su contra. Un Mariño que todo sea dicho, también pareció contagiarse en algunas acciones del nerviosismo colectivo de sus compañeros.

Después de esos primeros cuarenta y cinco minutos donde el Sporting no disparó ni una sola vez a puerta, el equipo sí que pareció querer dar un paso adelante en los primeros compases de la reanudación. Pudo empatar de hecho y quizás mereció hacerlo en un par de claras ocasiones que por desgracia desperdició. A saber qué hubiera ocurrido entonces. Pero lo cierto es que no lo hizo y como suele ocurrir, quien perdona lo paga. Llegó así el segundo gol de Osasuna y con él prácticamente se acabó lo que se daba. Ni los cambios introducidos después por Herrera, sirvieron para mostrar un mínimo atisbo de reacción.

El Director Deportivo a principios de semana había valorado muy positivamente la plantilla y los fichajes de los que él había sido único responsable. Sin embargo el aficionado de a pie sigue viendo que el equipo no es tan sólido defensivamente como algunos nos quieren vender, es incapaz de generar juego en el centro del campo y arriba sigue sin aparecer ese nueve capaz de sacar petróleo de la nada o como mínimo, de enchufar los escasísimos balones que puedan llegarle en condiciones. Pero por encima de todo esto, la afición reclama mucha mayor intensidad. La excusa de la ansiedad ya no sirve. En Pamplona se jugaba con la tranquilidad que tiene que dar el presentarse como líder.

Hablando de líderes, otro de los problemas de este Sporting es que en los últimos partidos, uno de sus referentes como lo es Carmona, está totalmente perdido. El balear se pierde complicándose él solo en acciones innecesarias, como si de repente se le hubiera subido a la cabeza toda esa historia del 'carmonismo'. El Sporting necesita recuperar urgentemente al Carmona solidario en labores defensivas y letal en ataque, especialmente en segundas jugadas.

La semana que viene por delante va a ser muy dura para los jugadores y el cuerpo técnico. Lo fue tras la derrota en Soria y esta lo será aún más por el hecho de la reincidencia. Y porque no se olvida que en el último partido en El Molinón, se ganó de aquella manera. No queda así sino buscar este próximo sábado frente al Sevilla Atlético, como se hizo contra el Lorca, una victoria que sirva como bálsamo con el que enjuagar la enorme decepción sufrida en Pamplona. Y tras esa obligada victoria, poner toda la carne en el asador para que en León no nos encontremos con Desastre Total III. Con dos películas hemos tenido más que suficiente para el resto de la temporada.

Post Scriptum: ¿habrá el señor colegiado reflejado en su acta los despreciables coros y consignas escuchadas desde el fondo de los ultras pamplonicas? A ver si el problema va a ser que la acústica de El Molinón es inmejorable.