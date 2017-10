El Sporting regresa sin sancionados ni tocados

El Sporting regresó a Gijón anoche a la conclusión del encuentro. Los rojiblancos tendrán hoy su jornada de descanso semanal. La expedición regresa sin bajas. No hay ningún futbolista rojiblanco sancionado y tampoco ha entrado ninguno en el parte médico. El único incidente se produjo cuando Stefan Scepovic tuvo que ser atendido de una contusión en el hombro derecho que no le impidió concluir el encuentro y que no parece que tenga consecuencias. Para el próximo partido, Herrera recupera a Carlos Castro.