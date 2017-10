El Albacete destituye a José Manuel Aira

Nico Rodríguez, exdirector deportivo del Sporting, tomó ayer la decisión de destituir como entrenador del Albacete a José Manuel Aira, también exfutbolista rojiblanco, que se convierte en el segundo técnico despedido esta temporada tras la salida del Nàstic de Lluis Carreras. El crédito del ascenso conseguido la temporada anterior con el conjunto manchego sólo le duró siete jornadas a Aira, fulminado tras la goleada recibida en Soria (5-1) y con el Albacete penúltimo en la clasificación. La semana anterior ya esquivo la destitución gracias a su sorprendente victoria ante el Oviedo, la única conseguida.

Nico Rodríguez, director deportivo del Albacete, aún no ha escogido al nuevo inquilino del banquillo manchego.

José Manuel Aira, a pesar de su despido, valora que su experiencia en Albacete ha sido "positiva". De hecho, el berciano ha espetado que está convencido de que se marcha "mejor entrenador" que cuando llegó y, ante la pregunta de por qué no ha conectado con una afición que ya pidió su destitución, contesta: "Las personas empatizamos con unos sí y con otros no, pero no sé por qué no han empatizado conmigo pese al ascenso". El Albacete busca entrenador para la próxima jornada.