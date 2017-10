Diego Mariño: "Nunca es buena señal que intervenga tanto"

Dos semanas después de la irrupción de Dani Martín, ya nadie discute a Diego Mariño. El portero titular del Sporting respondió a la confianza de Paco Herrera en un momento crítico con dos partidos sobresalientes. En el primero rubricó la victoria ante el Lorca y en Pamplona evitó una goleada que pudo ser escandalosa. Diego Mariño no se siente héroe de ninguna hazaña y avisa de que siempre es mala señal que el portero sea el mejor jugador de un equipo.

- ¿Sirve de consuelo la gran actuación personal?

-No, para nada. Cuando un portero tiene que intervenir tanto no es buena señal. Indica que algo no se está haciendo bien y ha sido así. No es que sirva de poco, es que no sirve de nada.

- Ha hecho usted siete paradas, ha sido bombardeado...

-Sí, hemos perdido un poco esa solidez defensiva que nos estaba haciendo sacar los resultados, que era algo en lo que nosotros queremos y que en Segunda División es algo importantísimo. No sabría decir por qué, pero nos han superado en intensidad, con la pelota y no sabíamos cómo colocarnos para contrarrestarles.

- Paco Herrera asume la responsabilidad de esa pérdida por su deseo de que el Sporting sea más valiente.

-Puede ser. Es verdad que en los primeros partidos no éramos tan alegres con la pelota, tan vistosos, y nosotros tenemos gente para serlo, gente que sabe jugar a fútbol. Es cierto que estamos intentando tener más la posesión, tener más mordiente arriba y llegar con más gente. Tenemos que aprender a compaginar las dos cosas.

- ¿Han calado las dudas en el vestuario?

-No, nosotros estamos un poco frustrados porque los partidos no reflejan nuestro día a día. Es muy pronto, llevamos muy pocos partidos y el equipo está bien posicionado en una competición que es muy larga y van sólo siete jornadas de cuarenta y dos, así que hay tiempo. Es cierto que no estamos dando buena imagen, pero hay que ser realista porque tenemos once puntos y estamos a un partido del líder.

- ¿Va a antes que el equipo juegue bien para ganar o que a partir de resultados positivos crezca y juegue mejor?

-Va un poco ligado. Al final, si tú juegas bien es más fácil que lleguen los resultados. En el momento en que no te salgan las cosas, si consigues victorias es importante.

- ¿Tiene la sensación de haber evitado una goleada?

-No. Me voy dolido porque hemos perdido. Si hubiese conseguido parar esas dos, habríamos logrado el empate. En las derrotas nunca te puedes ir contento. Por mucho que haya parado, el equipo pierde y al final ese trabajo no sirve para nada.

- ¿Fue más determinante el primer gol de Osasuna o las dos ocasiones perdidas para empatar al inicio del segundo tiempo?

-El primer gol es totalmente evitable. Hay que estar más atentos en las marcas, porque había un jugador rival que estaba completamente solo en el área. Nosotros estábamos cuatro y no fuimos capaces de marcar al único que podía empujar la pelota. Es verdad que en la segunda parte salimos mejor y con esas dos ocasiones nos pudimos enganchar otra vez al partido, pero no siempre se va a tener tanta efectividad como al principio de la temporada.