Lillo: "La mejor decisión era salir del Sporting"

"Guardo un bonito recuerdo del Sporting", arranca Lillo que enseguida puntualiza: "tanto de mis compañeros como de alguna gente de Gijón, mi amistad la tienen y espero que les vaya bien durante todo el año". El capricho del calendario quiso que el lateral valenciano se reencontrara pronto con su equipo de la temporada pasada tras su sorprendente salida del Sporting. Lillo se explica para LA NUEVA ESPAÑA y relaciona su marcha con la llegada de Calavera, una petición expresa de Paco Herrera. La semana pasada, Miguel Torrecilla puntualizó que el club dejó al lateral decidir cuál quería que fuese su futuro, pero que no se le pidió que buscase equipo. "A veces no hace falta que te digan que te marches", sostiene el futbolista. Lillo detalla que "hubo una posibilidad de salir porque llegó un jugador en mi posición y eso te abre las puertas". El valenciano está convencido de que "la mejor decisión era salir".

A su llegada a Pamplona realizó unas declaraciones que sorprendieron en Gijón porque aseguraba que ni él ni su familia estaban cómodos. Lillo puntualizó tras el encuentro y justificó su marcha a Pamplona con la llegada de Calavera. Sin rencores, el lateral desea que el Sporting acompañe a Osasuna en su vuelta a Primera División. "Estaría muy bien, firmó mi ascenso y, si puedo, pediría que también suba el Sporting", argumenta complacido.

El Sporting es un rival directo de Osasuna en una batalla que se anuncia cruenta. Lillo no pierde la pista de su exequipo: "Al Sporting lo he visto en varios partidos, tiene buenos jugadores y es un equipo peligroso que seguramente va a estar arriba". Osasuna cobra ventaja en ese duelo particular entre aspirantes por su victoria de ayer y por la sensación de superioridad. "Era vital ganar en un partido entre rivales directos y al final nos hemos podido llevar la victoria", concede el exrojiblanco que remarca que "lo importante es que seguimos sumando y que nos metemos arriba".

Al escuchar el análisis de Lillo queda la sensación de que el partido estuvo más equilibrado de lo que sucedió en realidad. El jugador rojillo quiere dar valor a la victoria de Osasuna, que sale muy reforzado del duelo entre aspirantes. "En la primera parte, creo que hemos sido superiores. Luego el Sporting se ha echado arriba y ha tenido la opción de empatar", apunta.

Lillo relaciona la superioridad rojilla con el factor campo. La grada de El Sádar presiona a los rivales y Osasuna se mantiene invicto en su campo. Los grandes éxitos del conjunto navarro a lo largo de la historia han venido siempre respaldado por una afición que convierte su campo en un fortín difícil de asaltar. "En casa nos tenemos que ver superiores a todos los equipos, porque la afición anima desde el minuto uno y eso hace el equipo más grande", insiste.

Lillo se había convertido en un futbolista muy cuestionado por un sector del sportinguismo. El rendimiento del valenciano fue decayendo la temporada pasada al mismo ritmo que lo hacía el del equipo. El lateral fue una petición expresa de Diego Martínez, entrenador de Osasuna, y es un fijo en las alineaciones que ha disputado todos los minutos de Liga. "Estoy contando con la confianza del entrenador, el equipo está sumando y estoy contento, pero esto es muy largo y hay que seguir", concluye.