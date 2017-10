Sergio: "Nos dejamos puntos importantes"

"Todos le hemos dado muchas vueltas al partido en nuestras cabezas, porque no nos acaban de salir las cosas". Cada intervención de Sergio Álvarez, tanto sobre el césped como ante los medios, es un atajo a la serenidad. El centrocampista avilesino, elevado ya al rango de capitán, da la cara en un momento delicado, reconoce que existe un problema, pero templa los ánimos. "El entrenador nos ha transmitido tranquilidad, que tenemos que ir ajustando cosas que no estamos haciendo bien, intentar dar la versión que hemos visto en otros partidos y, sobre todo, tener la regularidad que el equipo necesita para estar arriba", sostiene.

Sergio avisa de que "la Segunda División es muy larga", pero no por ello resta preocupación a la trayectoria del Sporting porque considera que "nos estamos dejando puntos por el camino que son importantes para nosotros". La fórmula para enderezar el rumbo parece clara, aunque no será sencilla de realizar. "Tenemos que intentar desde ya conseguir ser un equipo sólido y mantener una regularidad", propone.

Sergio es un hombre prudente y no se deja llevar por la ansiedad, consciente de que la temporada será larga y de que "la tónica va a ser la igualdad, cualquier equipo se puede dejar puntos en cualquier partido". También asume que el rendimiento del equipo tendrá picos y valles, pero lo importante es que "habrá partidos en los que el equipo no estará bien, pero se necesita esa solidez para ir sacando puntos".

Sergio entró de lleno al atasco de futbolistas y a la falta de fluidez en el centro del campo. El avilesino explica que "el entrenador pide a determinados futbolistas que jueguen entre líneas y hay que ir ajustando porque las cosas no salen bien de un día para otro, hay que trabajarlas e insistir". Sergio no tiene dudas sobre el potencial de la plantilla y está convencido de que "el equipo quiere hacer las cosas bien y estamos capacitados para hacerlas".

Sin entrar en detalles, el avilesino resume que, en su charla previa al entrenamiento, Herrera les dijo que "tenemos que estar bien colocados y que la solidez defensiva llega de ser un equipo ordenado tácticamente y disciplinado". Además, también remarca que "el vestuario está con ganas de trabajar y de hacerlo bien, sabemos que en el último partido no nos han salido las cosas".

Sergio desvela que, además de la charla del técnico hubo otra de la plantilla: "Hemos estado hablando entre nosotros de que no nos podemos venir abajo porque la segunda es un categoría muy larga y estamos a un partido del líder". En lo que se mostró tajante el avilesino es en que "no es un problema de actitud, la gente está muy concienciada del objetivo del equipo y trabajando bien". Sergio entiende que "cuando las cosas no salen bien, es difícil dar el mejor rendimiento de cada uno" y por eso concluye que "tenemos que estar bien asentados en el terreno de juego, ser un equipo solvente y, a partir de ahí, saldrán las cosas con balón porque tenemos jugadores de calidad".