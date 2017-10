Tres en raya

Después del duro correctivo sufrido en Pamplona, donde el Sporting a ojos de sus seguidores, perdió algo más que un liderato que por juego quizás se antojaba demasiado generoso, llega una semana donde en apenas seis días, los hombres de Herrera habrán de afrontar tres partidos de una tacada. Tres encuentros que a priori podrían significar nueve puntos posibles, aunque seguro que la mayoría de los sportinguistas se conformarían con siete. Son las cuentas de la lechera de toda la vida, que pasan casi siempre por ganar lo de casa y rascar algo fuera.

Claro que si nos atuviéramos sólo a las dos últimas salidas (cero puntos, con cero goles a favor y cinco en contra) y a lo que marca la clasificación, puede que la visita a la Cultural Leonesa del próximo martes, no sea ya ese partido que algunos se imaginaban que podía ser cuando se conoció el calendario. Del mismo modo que tampoco el Huesca de Rubi será un rival al que poder hincarle el diente fácilmente, por mucho que el partido se dispute en El Molinón.

Pero, ¿acaso todavía hay quien piensa que hay ´enemigos pequeños´ en esta categoría? De hecho, no sería siquiera inteligente fiarse en exceso del próximo rival del Sporting, el colista Sevilla Atlético. Un equipo que está pagando su bisoñez, pero con jugadores de enorme calidad, en consonancia con de una de las mejores canteras del fútbol español (¿sigue Mareo figurando en ese listado?) y que podría dar un serio disgusto a la parroquia rojiblanca, a poco que el Sporting no ponga sobre el césped esa intensidad en el juego que se ha echado en falta en los últimos enfrentamientos. Incluido el de la última victoria frente al Lorca.

La semana como era de prever no ha resultado nada sencilla para la plantilla sportinguista ni para su cuerpo técnico. Las preguntas a las que han tenido que responder sobre lo acaecido en Pamplona han sido tan duras como por otra parte justificadas. Lo mismo que lo son las dudas que ahora mismo transmite este equipo a su afición. Pero en el fútbol no hace falta recordar que lo que hoy es negro mañana puede ser blanco. Tres victorias en los próximos tres partidos volvería a situarnos a ojos de propios y extraños, entre los máximos favoritos al ascenso. Tres triunfos enlazados como quien consigue un simple tres en raya. Todo un reto no obstante para este equipo que en siete jornadas sólo ha sido capaz en una ocasión de enlazar dos victorias de forma consecutiva. Y ya ha llovido desde entonces. Especialmente durante el derbi.

Tras estos tres partidos, habrán sido diez las jornadas disputadas. Un número lo suficientemente significativo como para darnos una idea de por dónde pueden ir los derroteros de proyecto capitaneado por el dúo Torrecilla-Herrera. Porque si como decía Don Luis Aragonés, los campeonatos se deciden en las últimas diez jornadas, habría que analizar también cuántos campeonatos se van a la basura en las diez primeras. Nueve puntos en octubre valen lo mismo que nueve en mayo. Sólo que quizás en mayo ya no sirvan para lograr el objetivo.



Post Scriptum: habida cuenta de la variedad de esquemas tácticos que ha adoptado el Sporting de Herrera en lo que va de campeonato, ¿existe en Mareo predilección por alguno de ellos en particular? ¿O es a criterio de cada entrenador? Los éxitos por lo general no surgen de la improvisación.