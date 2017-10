Herrera: "¿Has visto a Santos defender alguna vez? No defiende nunca porque no sabe"

Herrera: "¿Has visto a Santos defender alguna vez? No defiende nunca porque no sabe"

"Os he dicho que a veces hago cosas raras. Es la ambición de hacer algo distinto, que guste, que emocione. Y a partir de ahí, empiezas a bajar el listón. No me gusta ser un equipo que pelea y gana los partidos sin proponer nada". Paco Herrera explica el porqué de sus cambios en los dibujos tácticos y alineaciones y lo justifica en la búsqueda de un Sporting que exprima al máximo los recursos de sus futbolistas. "No lo adivino en un día, necesito dar oportunidades. Llega un momento que a mí se me aclara. No creo en las pretemporadas como un hecho real. Los amistosos son distintos a la Liga. Ahí es donde aprendes. Al final siempre encuentro el camino. Los partido que hemos perdido me han servido de mucho. Tengo muy claro que todo el mundo debe de estar tranquilo. El Sporting está bien", subraya el preparador rojiblanco. "Firmaría ganar y jugar como ante el Lorca, porque eso nos permitiría ganar tiempo para mejorar", destaca.

Paco Herrera no descarta dar una vuelta al sistema de juego para recibir mañana, a las 16 horas, al Sevilla Atlético. Lo hace con la boca pequeña y corrige a quien le señala la oportunidad de volver a ver a Santos y Scepovic actuando como pareja en ataque. "Nunca hemos jugado con dos delanteros. Santos siempre ha jugado en banda. Otra cosa es cómo se manifiesta en el campo", matiza antes de lanzar su particular opinión sobre el charrúa. "Santos al final es un punta porque, ¿lo has visto defender? No defiende nunca y ¿dónde ha jugado?, en la banda. Santos no sabe defender y, lo aceptas o no lo aceptas. Yo lo acepto, pero tienes que asumir los riesgos", detalla el entrenador rojiblanco.