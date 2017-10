Herrera: "No me gusta ganar sin proponer nada"

"Firmo jugar como ante el Lorca y ganar. Nos serviría para tener más tiempo para mejorar". Paco Herrera, entrenador del Sporting, tira del lado práctico para lo inmediato, pero cambia el discurso cuando mira un poco más allá. El técnico rojiblanco subraya que los cambios continuos en el once y el sistema táctico van en su forma de trabajar y forman parte del proceso abierto para sacar el máximo rendimiento a su equipo. "Ya os he dicho que a veces hago cosas raras", bromea. "Cambio por la ambición de encontrar algo que guste, que emocione. No me gusta ganar los partidos sin proponer nada", asegura.

"Al final siempre encuentro el camino", reitera Herrera para mandar un mensaje de calma sobre el irregular juego del equipo y las diferentes propuestas presentadas en este inicio liguero. "No adivino al equipo en un día, necesito dar oportunidades. Llega un momento que se me aclara. No creo en las pretemporadas. Los amistosos son distintos a la Liga. Ahí es donde aprendes", comenta para ahondar en su idea de que el Sporting está en formación todavía. "Los partidos que hemos perdido me han servido de mucho. Tengo muy claro que todo el mundo debe de estar tranquilo. El Sporting está bien", dice.

Herrera se abre a debatir sobre sus planteamientos tácticos, pero corrige a quien le señala sobre si ante el Sevilla Atlético se podrá volver a ver a Santos y Scepovic como pareja en ataque. "Nunca hemos jugado con dos delanteros. Santos siempre ha jugado en banda. Otra cosa es cómo se manifiesta en el campo", matiza antes de lanzar su particular opinión sobre el charrúa. "Santos al final es un punta porque, ¿lo has visto defender? No defiende nunca y ¿dónde ha jugado?, en la banda. Santos no sabe defender y, lo aceptas o no lo aceptas. Yo lo acepto, pero tienes que asumir los riesgos. También, en compensación, quiero que haga daño arriba", detalla.