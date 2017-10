El filial se viste de favorito

El equipo revelación del fútbol de bronce no quiere perder el paso. El Sporting B se viste de favorito para el encuentro de este mediodía ante un Vitoria que llega a Mareo en puestos de descenso. Por más que a José Alberto López no le gusten las etiquetas, el técnico no puede evitar que sus chavales estén causando sensación. A pesar de ser un recién ascendido, el filial rojiblanco va lanzado en el fútbol de bronce y ya se empieza a medir el traje de favorito. Sus argumentos se pondrán a prueba esta mañana ante un Vitoria que dará por bueno todo lo que saque de la escuela de fútbol.

Para este envite, el entrenador del filial puede contar con los tres guajes que se ejercitan a diario a las órdenes de Paco Herrera. Dani Martín, Nacho Méndez y Pedro Díaz serán de la partida. También habrá ausencias por problemas físicos. La más significada la de Ramón, que arrastra una pubalgia. Tampoco estarán Alday y Aizpiri por problemas en el tobillo.

"Saldremos con los pies en el suelo", avisa el entrenador rojiblanco quien confiesa que "estamos contentos porque las cosas están saliendo bien y los resultados y el juego están acompañando". En este panorama idílico, el gran objetivo del preparador del filial es que su equipo "siga jugando como lo viene haciendo y ganando".

El técnico también aprovecha su intervención previa al choque para reivindicar que su equipo se ha ganado ya un margen de confianza y que no tiene que demostrar cada domingo que está capacitado para la categoría. "Estoy cansado de que parezca que cada domingo tenemos una prueba de fuego. El equipo está demostrando que está haciendo las cosas bien, independientemente de los rivales que tenga delante y ése es el camino", argumenta parafraseando a Paco Herrera. José Alberto insiste en que "el equipo está bien y no hay por qué dudar" y confiesa que tiene la sensación de que "no se está valorando el inicio de temporada". Esto no impide que el técnico mantenga un alto nivel de exigencia y que se muestre convencido de que "el juego todavía puede crecer mucho". El filial confía en mantener el buen tono que está demostrando en Mareo.

La alineación más probable del Sporting B sería la formada por Dani Martín; Adri Montoro, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Carlos Cordero; Cristian Salvador; Isma Cerro, Nacho Méndez, Pedro Díaz, Cayarga y Claudio. La convocatoria la completa Christian Joel (p. s.), Pelayo Suárez, Espeso, Mateo Arellano, Traver, Pablo Fernández, Bertín y Sanabria.