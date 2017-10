"Estamos a un sesenta por ciento de nuestro nivel"

"Hemos tenido noventa minutos jugando de una manera constante, mejor o peor, pero constante. La victoria es merecida. Ha sido un partido completo". Paco Herrera, entrenador del Sporting, subrayó el equilibrio con el que se reencontró el equipo para superar al Sevilla Atlético y destacó que "mi objetivo era cambiar las dudas de la afición por otra cosa. Hemos empezado a conseguirlo". Satisfecho por el resultado y la forma de alcanzarlo, no perdió la autocrítica. "Estamos todavía a un sesenta por ciento de nuestro nivel", afirmó.

"Si seguimos este camino, no vamos a salir de arriba. Hay poco que corregir, y mucho que alabar", apuntó Herrera, especialmente contento con la pareja formada por Bergantiños y Sergio. "Me voy satisfecho. La defensa se queda más tranquila y ganamos en seguridad. Los dos tienen ese concepto de apretar hacia arriba que hemos visto en el partido", destacó. Asume el técnico que era momento de ser más prácticos que estéticos. "El Sevilla Atlético tiene mucho arte y le puede pintar la cara a cualquiera. Nos ha costado coger lo que queríamos, pero hemos acertado en la seriedad atrás", detalló antes de sentenciar que "me quedo con esto frente a anteriores ideas. Ahora debe ser constante".

Paco Herrera aplaudió el acierto de Scepovic, pese a fallar un penalti. "Estos dos goles son muy importantes para él. Le vienen de cine. Necesitamos que aparezca uno de los nuestros cuando miramos la lista de goleadores", señaló. También tuvo buenas palabras para Castro. "Ya me habían dicho en el banquillo que lo tiraría así", comentó sobre su lanzamiento al estilo Panenka. "No entro en eso. Cada cual debe lanzar en función de como él cree, pero la próxima vez, que la pique un poco más". Más contundente se mostró sobre la elección de los lanzadores. "Espero encontrar a alguien que asuma los penaltis y acierte. No ha sido importante en este caso, pero puede serlo en partidos de cero a cero". Por último, espera la rápida recuperación de Santos. "Está bien, aunque le duelen hasta las pestañas. El portero del Sevilla Atlético vino a interesarse por él", quiso destacar el entrenador rojiblanco.