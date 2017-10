Bergantiños: "El equipo necesitaba un partido así"

Álex Bergantiños se convirtió en protagonista antes y después de iniciarse el partido ante el Sevilla Atlético. El gallego fue una de las sorpresas nada más conocerse la alineación del Sporting para la visita a El Molinón del colista. Al término del encuentro, Herrera señaló su nombre, al destacar su aportación y la de Sergio Álvarez como una de las claves del triunfo ante los hispalenses. "El equipo necesitaba un partido así", subraya el centrocampista rojiblanco, que vio a los gijoneses como un conjunto "compacto. Fue el encuentro de la temporada en el que menos sufrimos porque evitamos que el rival tuviera posesiones largas".

Rostro tranquilo y tono apacible. Bergantiños traslada una aparente calma que impregna el mensaje de un futbolista curtido en batallas como la que se encuentra librando el Sporting. "Todo jugador necesita confianza, pero estaba tranquilo", comenta sobre su reaparición en el once después de que en sus anteriores participaciones no acabara de ganarse la continuidad. "Sé que todas las temporadas me cuesta arrancar y juego en una posición en la que hay mucha competencia", asume. "Cada vez me encuentro con más chispa y dinámico a la hora de presionar. Hay que intentar mantenerlo. Los futbolistas tampoco somos robots, y existen los picos de forma", añade cuando se le pregunta sobre en qué nivel se ve de cara a alcanzar su máximo rendimiento.

Bergantiños tiene claro que el Sporting debe apoyarse en encuentros como el despachado ante el Sevilla Atlético para hacerse más fuerte como visitante. "Hay que cambiar la imagen de los partidos fuera de casa. Estamos muy prevenidos de lo que hicimos en Soria y Pamplona. También hay que tener en cuenta que perdimos ante rivales que están en la zona alta y que ganar fuera, en Segunda, es complicado", enfatiza.

El coruñés avisa de las cualidades del próximo rival, la Cultural, una de las sorpresas en el inicio liguero. "Es un equipo imprevisible, capaz de ir perdiendo por varios goles de diferencia y acabar remontando. Es un rival diferente, atrevido y con jugadores de mucha movilidad. Iniciamos una semana importante y tenemos que dar un empujón en la tabla", concluye.