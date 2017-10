Un Reino para convencer

Una vez que el proceso de recuperar el orden parece superado, el Sporting aspira a dar un paso más lejos de El Molinón. Los rojiblancos visitan esta noche a la Cultural (Reino de León, 21.00 horas) con el objetivo de sumar su segundo triunfo a domicilio tras marcharse de vacío en sus dos últimos desplazamientos. Lo hace con la aspiración de convencer a los 1.500 sportinguistas que protagonizarán la mayor Mareona de la temporada y apoyado en algunos retoques que introducirá Herrera. Isma López y Moi Gómez son dos de los nombres que maneja el técnico para sustituir a Santos, baja por el fuerte golpe que recibió la pasada jornada, así como para ganar frescura en el segundo de los tres partidos a disputar en seis días.

Soria y Pamplona mostraron la fragilidad de un Sporting vulnerable lejos de El Molinón. Una dinámica a la que los rojiblancos esperan dar la vuelta esta noche. Herrera pretende dar continuidad a ese sentido práctico que permitió superar con comodidad al Sevilla Atlético. Volver a ser un equipo fiable, dentro y fuera de casa, es la norma en la que se guía el técnico mientras se espera que el buen fútbol acabe llegando como consecuencia.

El preparador rojiblanco ha anunciado cambios. Pocos, pero alguno. Un relevo es obligado, el de Michael Santos, que sigue guardando reposo tras el brutal encontronazo que sufrió el sábado con el meta visitante. Isma López, que ya ocupó su lugar ante el filial hispalense, parece el elegido. Moi Gómez también vuelve a asomarse a la titularidad. Entre otras cosas, por ciertos detalles del último ensayo en Mareo. El alicantino podría actuar por detrás de Stefan, siendo Rubén García el sacrificado. Este último fue el único hombre de ataque que disputó los noventa minutos la pasada jornada, y Herrera ya ha advertido que hay futbolistas que acumulan mucho cansancio.

No es descartable que en la defensa pueda registrarse algún cambio, con Lora y Xandao preparados para ello. Las variaciones del entrenador del Sporting no son sencillas de intuir, pero si mantiene su palabra de dar continuidad a la seriedad defensiva que se recuperó ante el Sevilla Atlético, no es de esperar que retoque la zaga ni el doble pivote que alabó al finalizar el encuentro, formado por Sergio y Álex Bergantiños.

En frente estará la Cultural Leonesa, un recién ascendido contestón. El de Rubén de la Barrera es uno de los conjuntos de mayor riqueza táctica de la categoría y ya sabe lo que es ganar en casa a Osasuna y Huesca y empatar ante Valladolid y Almería. El Sporting tiene en el Reino una oportunidad de oro para acabar de convencer.