Herrera: "Este equipo tiene una voluntad de hierro que le hace superar momentos difíciles"

"El equipo está encontrando la regularidad y no la podemos perder". Paco Herrera no esconde una sonrisa. Su equipo ocupa la zona alta de la clasificación y busca un pleno de nueve puntos en una semana saturada de partidos. Herrera puntualiza que "el objetivo de los nueve puntos nos lo habíamos puesto antes de ganar a Sevilla Atlético y Cultural Leonesa". La semana ha sido frenética y apenas ha dado tiempo para palpar las sensaciones del vestuario. "He notado a la gente un poco cansada todavía", apunta el técnico que ensalza que "este equipo tiene una voluntad de hierro que le hace superar momentos difíciles".

Paco Herrera ha convocado a todos los disponibles para el choque ante el Huesca. Se quedan fuera por problemas físicos Lora, Canella y Álex López. Nacho Méndez tiene su concurso comprometido este fin de semana por unos problemas en los adductores, aunque está citado para la suave sesión de mañana junto a Pedro Díaz y Dani Martín, quien incluso podría sentarse en el banquillo y jugar contra el Baracaldo con el filial.

Los resultados refuerzan la posición del técnico, aunque la ausencia de fútbol sigue persiguiendo al equipo. "Jugar bien en Segunda es mucho más complicado que en Primera, donde puedes perder cinco partidos y estás a tiempo de todo. En Segunda tienes que estar enganchado siempre", sostiene. Herrera profundiza en su análisis al valorar que "es una lucha constante contra ti mismo y contra el rival". A pesar de esta opinión, el técnico resta trascendencia al mal arranque liguero de alguno de los teóricos favoritos: "No le doy importancia. Hay equipos que han empezado muy bien y pueden ir bajando su nivel y equipos que empiezan con muchas dudas y terminan arriba". En ese sentido, tiende una mano amiga a Anquela al señalar que "el Oviedo tiene una gran plantilla, han fichado bien". Herrera precisa que "no me parece importante que uno se descuelgue ahora, me refería a la segunda vuelta".

El partido del Huesca supondrá el regreso de Rubi a El Molinón, para el que Paco Herrera ha teñido palabras elogiosas. "Lo conozco bien, es un buen amigo de años desde que coincidimos en el Espanyol y un muy buen entrenador que está haciendo las cosas bien".