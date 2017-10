En Vallecas, mangas verdes

La nueva piel del Sporting es de color azul marino y tiene las mangas en verde. El club presentó ayer la tercera equipación con un diseño que se estrenará en la próxima salida del equipo, ante el Rayo Vallecano, y que mezcla algunas ideas del pasado. Nacho Méndez, futbolista del filial y una de las perlas de la cantera, y María Yenes, una de las figuras del Sporting femenino, fueron los encargados de descubrir a la afición la nueva prenda.

El secreto se ha desvelado. El Sporting reservó con mucho celo el diseño de una tercera equipación que llevaba guardada desde el pasado mes de junio y que ha visto la luz a una semana de que pueda lucir en partido oficial. El club ha optado por un modelo en el que sobrevive el verde que tantos éxitos cosechó en campañas anteriores, aunque sólo en las mangas.

El resto de la camiseta, así como el pantalón y las medias, son de un azul marino oscuro, que casi se confunde con el color negro en función de su exposición a la luz. Fue precisamente la apuesta por el negro una de las medidas más innovadoras de la temporada anterior, y también una de las que mejores ventas cosechó. El dorsal, al igual que el escudo y la publicidad, va de un tono verde-limón. El precio es el mismo que el de la primera y segunda equipación: 75 euros, en talla de adulto, y 65 euros, para niños.

"Es un modelo diferente, creo que han acertado. Los colores son bonitos, me gusta", afirma Nacho Méndez tras enfundarse la nueva camiseta del Sporting. El luanquín va un poco más allá, y confiesa su deseo de poder lucirla en más ocasiones que en el día de su presentación. "Tengo ganas de estrenarla ya", confiesa antes de matizar sus palabras. "Espero que el que la estrene en Vallecas se traiga los tres puntos a casa. Ojalá pueda ser yo, pero ya veremos lo que toca", subraya. La buena marcha del equipo de Herrera en los últimos dos partidos dificulta un poco más la oportunidad de entrar en el equipo. "El filial va muy bien, la temporada está siendo buena, y arriba ya sabemos que hay futbolistas de mucho nivel", sentencia. "Esta camiseta va a triunfar en el campo y en las tiendas", apunta María Yenes. "No teníamos ni idea de cómo sería antes de venir a la presentación, me gusta mucho", concluye la jugadora del Sporting femenino.