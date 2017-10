Herrera: "Este equipo tiene una voluntad de hierro"

"El equipo está encontrando la regularidad y no podemos abandonarla. Hay que insistir y apretar". Paco Herrera quiere más. El entrenador del Sporting no oculta su satisfacción por los triunfo s ante Sevilla Atlético y Cultural Leonesa con los que se abrió una semana en la que se concentran tres partidos. "El objetivo de sumar nueve puntos nos lo pusimos antes de ganar los otros dos partidos", comenta dando muestra de la ambición con la que esperan la llegada del Huesca. "Este equipo tiene una voluntad de hierro que le hace superar los momentos difíciles", subraya sobre la capacidad de reacción de los rojiblancos para responder a las dudas.

"En Primera puedes perder cinco partidos y estás a tiempo de todo. En Segunda tienes que estar siempre enganchado si quieres estar arriba. Es una lucha constante contra ti mismo, más que contra el rival", explica Paco Herrera sobre las singularidades de la categoría de plata. "La mejor forma de expresar lo que es jugar bien es tener regularidad en defensa y ataque. No es tener el 80% de la posesión, porque no te lleva a nada", concreta para dar valor a la propuesta con la que el equipo viene de ganar sus últimos dos compromisos. "El Lorca tuvo la posesión mucho tiempo contra nosotros y no tiró prácticamente a portería. El jugar bien es ser un equipo fiable en defensa y que seas capaz de finalizar cosas en ataque", añade el técnico rojiblanco.

La distancia que ha tomado el conjunto gijonés con rivales directos por el ascenso es para Herrera una anécdota. El entrenador del Sporting recuerda que "siempre hay equipos que han empezado muy bien y pueden ir bajando su nivel, y otros que empiezan con dudas y acaban bien. Este año hay de las dos cosas". Sin citarlo, deja entrever que el Oviedo está en este último grupo y resta trascendencia a los últimos tropiezos del conjunto azul. "El Oviedo tiene una gran plantilla y el que se descuelgue ahora no me parece importante", sentencia. Centrado ya en el Huesca, Herrera recuerda la buena relación que le une a Rubi, el entrenador al que sustituyó en el Sporting. "Es un buen amigo. Coincidimos en el Espanyol y estuvimos dos años juntos. Está haciendo las cosas muy bien", señala antes de fijar el foco en el máximo goleador de los oscenses. "Cucho, delantero colombiano, es un cañón. El Huesca es un conjunto muy ordenado, con jugadores bastante físicos y que, además, sabe jugar al fútbol. El equipo ya jugó la promoción el año pasado y esta temporada han mejorado", detalla.

El técnico ve a Santos recuperado, aunque avisa de que decidirá esta mañana si devolverá la titularidad al uruguayo. Con el que no contará será con Nacho Méndez, que arrastra unos problemas musculares. En cualquier caso, Herrera asegura que "de los jóvenes es el que más cerca está de entrar con nosotros, pero no tengo claro que sea el momento. Quiero que cuando llegue su momento sea para triunfar y eso requiere un tiempo". Por último, diferencia el rol de Viguera y Castro. "Borja va creciendo y sé que ha sufrido jugando en El Molinón. Castro lo valoro de manera distinta. Es una lucha entre él y Stefan para ver quién juega de los dos", concluye.