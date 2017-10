"Estuvo más cerca el segundo nuestro que el de ellos"

Volvió a la que fue su casa la pasada temporada y se llevó un punto. Rubi da especial valor al empate sumado en El Molinón. "El resultado es justo en el cómputo global", afirma el entrenador del Huesca. Sin embargo, añade un matiz. "Estuvo más cerca el segundo gol nuestro, que el de ellos". El catalán se marcha contento porque "es difícil puntuar en El Molinón. Lo pasamos mal en la primera parte, pero conseguimos rehacernos".

Rubi no tiene duda de que "el Sporting va a estar arriba" esta temporada y se muestra agradecido por el recibimiento con el que se encontró en El Molinón. "He recibido demasiadas muestras de cariño que ni me merezco", señala. Ha empezado con buen pie su nueva etapa al frente del Huesca, en la que recalca que "sumamos nuestro quinto partido seguido sin perder y nos encontramos bien posicionados en la tabla. Somos un conjunto valiente y estamos con confianza. Creo que vamos a ser un equipo incómodo todo el año".