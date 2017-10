Castro, ante las críticas: "Es difícil hundirme"

"Espero que llegue pronto el gol. Un delantero lo necesita. Tengo muchísimas ganas". Carlos Castro está convencido de que su primer tanto de la temporada está al caer. El futbolista del Sporting admite que no pasa por un momento dulce, asume las críticas y asegura que se siente más fuerte que nunca para recuperar su mejor versión. "La afición puede hacer lo que quiera, yo voy a seguir con mi trabajo. Confío mucho en mí. Es muy difícil hundirme", reivindica tras las críticas que recibió en este inicio de campaña y que, tras el partido que ofreció ante el Huesca, logró tornar en aplausos. "Soy sportinguista y eso anima a seguir con más fuerza", subraya.

"Puede que sea la temporada en la que he tenido más confianza. Paco me ha apoyado en momentos duros", afirma Carlos Castro sobre su entrenador. El técnico ha defendido al jugador tras ser señalado por su expulsión en Soria y su penalti fallado ante el Sevilla Atlético. Un detalle, este último, al que Castro añade un matiz. "Tenía pensado lanzarlo así. No era la primera vez. Si le hubiera pegado bien la hubiera metido", apunta para señalar que no hubiera cambiado la forma de lanzarlo, al estilo Panenka, sino el golpeo.

Castro cree que al Sporting le falta encontrar un poco "más de regularidad" y lanza un reto a su excompañero Alberto García, portero del Rayo, el rival al que se enfrentarán los gijoneses este domingo. "Intentaremos meterle los máximos goles posibles", afirma el de Ujo, con media sonrisa. La visita a Vallecas se convertirá en una nueva prueba para que el Sporting rompa con su racha negativa ante conjuntos que se encuentran en la zona alta de la tabla. El de Ujo asume que los madrileños, además, "vienen de ganar los últimos tres partidos, pero nosotros tenemos equipo suficiente para ganar".