Santos: "No juego en mi puesto habitual y en defensa haré lo que pueda"

"Santos no defiende porque no sabe". Paco Herrera explicó hace unos días que la apuesta por el uruguayo como extremo iba aparejada de sufrir en aspectos defensivos. "Lo que pierdo en eso lo gano en ataque. Lo asumo", detalló el técnico. El futbolista del Sporting ha respondido esta mañana a su entrenador. "No me lo ha comentado eso. Me pone por la banda, que no es mi puesto habitual, y le estoy dando una mano. Cuesta volver a mismo ritmo que atacas", argumenta el uruguayo. "De a poco me voy adaptando a las situaciones del juego. Muchas veces me tiro para adentro. Daré una mano en ataque y en defensa haré lo que pueda", añade antes de volver a recordar su deseo de jugar en punta. "No me disgustaría nada que jugáramos con dos delanteros", comenta con una amplia sonrisa.

Herrera dirigió esta mañana un ensayo en el que hizo alguna prueba de cara al partido ante el Rayo Vallecano. La idea del técnico puede pasar por recuperar para el once titular a Scepovic y Santos, dos de los jugadores que iniciaron la pasada jornada desde el banquillo. El técnico podrá contar con Canella, que ha vuelto a incorporarse a los entrenamientos, mientras que Lora está descartado. El que tiene difícil participar es Álex López, que sigue recibiendo tratamiento por una lumbalgia que ya le apartó del encuentro ante el Sevilla Atlético. El Sporting volverá a entrenarse mañana, a las 10.30 horas, en Mareo. No estará permitido el acceso al público, por lo que el técnico podría avanzar en los detalles de la preparación del encuentro ante el Rayo.

Por otra parte, en solidaridad con el Día Mundial del Cáncer de mama, este fin de semana todos los equipos de categorías inferiores del Sporting jugarán enteramente de color de rosa.