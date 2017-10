100 días y 18 puntos

Con motivo de los 100 días que cumplía Paco Herrera al frente del Real Sporting de Gijón (Sociedad Anónima Deportiva para desgracia de todos los sportinguistas), el departamento de comunicación del club tuvo a bien realizar un vídeo en el que el míster catalán hacía balance de lo acaecido desde su llegada al club. Todo el balance que puede hacerse en apenas tres minutos que dura el vídeo y donde Herrera muestra su convicción de que en los próximos 100 días todo irá a mejor. Del mismo modo se muestra convencido de que el actual es el mejor momento por el que ha pasado el equipo.



No faltan tampoco, como no podía ser de otro modo en un vídeo de estas características, palabras de elogio para lo mucho que ha cambiado (para bien, según él) este club desde que él lo abandonara como jugador. Menciona así una foto que puede verse en el vídeo, donde aparecían vestidos de calle además del propio Herrera, el resto de jugadores de aquel Sporting de los Churruca, Ferrero, Mejido o Quini. Tras de ellos, el esqueleto de lo que en la actualidad es el edificio principal de la Escuela de Fútbol de Mareo.



Es ahí donde entonces no puede sino puntualizar ese "todo ha ido a mejor". Porque es evidente que hay un aspecto que salta a la vista después de ver esa foto y que a fin de cuentas es el que más interesa y preocupa al aficionado: el proyecto deportivo. Y ese en absoluto ha ido a mejor. Así, de la misma forma que el proyecto del arquitecto que diseñara el edificio de Mareo, se ha demostrado con el paso de los años estable (con sus lógicos retoques y añadidos propios del transcurrir del tiempo), el deportivo ha sido una y otra vez derruido y construido, la mayoría de las veces con una mezcla de improvisación y cierta dosis de incompetencia.



Pero como agua pasada no mueve molinos, aunque sí que enerve a buena parte de El Molinón, habrá que centrarse en el partido que el próximo domingo llevará a los muchachos de Herrera hasta Madrid, para enfrentarse a un Rayo Vallecano que sí que llega sin duda en su mejor momento, tras encadenar tres victorias consecutivas. Y el balance de estos primeros 100 días de Herrera lo dejaremos en esos 18 puntos con los que el Sporting disfruta de una tercera plaza que para sí quisieran otros. Porque en el fútbol no hay más balance que el que dan los puntos.



Sobre el rival, ha dicho Herrera en su última rueda de prensa, que en Segunda pueden haber seis u ocho equipos por encima del resto y que uno de esos es el Rayo. Que admira su forma de juego y que de hecho es la misma que él aplicó en varias fases de la temporada pasada en Valladolid, con un 4-3-1-2. Es de suponer que si en el Sporting no apuesta por ese sistema, es porque considera que no dispone de los mimbres adecuados. Ahora es evidente que salvo que recurra al filial, tendrá que conformarse con lo que Torrecilla le puso a su disposición.



Un filial al que Herrera sigue elogiando, aunque a la hora de la verdad, más allá de entrenamientos de este o aquel jugador con el primer equipo, al final no acaba de decidirse por darles protagonismo; aunque sea como actores secundarios. Sus motivos también tendrá.



Pero estábamos en la visita al Rayo Vallecano, un rival y un estadio el de Vallecas, que queramos o no, tal y como se lo han recordado a Herrera en la misma rueda de prensa, inevitablemente nos retrotrae a los partidos de Soria y Pamplona. Para evitar una nueva derrota con otro rival directo, el míster quiere ver sobre el campo un equipo con personalidad. Discurso sin embargo al que también se recurrió en vísperas de las dolorosas derrotas frente a Numancia y a Osasuna. A ver si a la tercera va la vencida. Todo lo que sea sumar será bienvenido.



Sobre la alineación no quiso desvelar sus planes. Con la recuperación de Canella, lo mismo vemos ese 4-3-1-2 citado anteriormente, con Santos y Scepovic como dupla atacante. Ya se sabe que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y además, el jugador uruguayo tras el violento golpe recibido en la cabeza en el partido contra el Sevilla Atlético, parece haber vuelto con las ideas más claras que nunca: todo lo que tenga que defender lo perderá en atacar, ha venido a decir. Ciencias exactas aplicadas al fútbol.



Post Scriptum: tras una primera semana en el mercado, ¿cómo van las ventas de la tercera equipación sportinguista? Se cruzan los dedos para que en Vallecas traiga suerte.