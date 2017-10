Santos sale al contragolpe

"Santos no defiende porque no sabe". Paco Herrera explicó hace unos días que la apuesta por el uruguayo como extremo iba aparejada a sufrir en el plano defensivo. "Lo que pierdo en eso lo gano en ataque. Lo asumo", detalló el técnico. No parece que al futbolista del Sporting le hayan hecho mucha gracia las palabras de su entrenador. "No me ha comentado eso", desliza el uruguayo antes de entrar a valorarlo. "Me pone por la banda, que no es mi puesto habitual, y le estoy dando una mano. Echaré una mano en ataque y en defensa haré lo que pueda", señala el charrúa.

Michael Santos se pone serio cuando se le habla sobre su aportación en defensa. Todo lo contrario sucede cuando se le relaciona con la oportunidad de actuar como delantero. "No me disgustaría para nada que jugase con dos puntas", comenta, con media sonrisa, sobre la opción de que Herrera se plantee en algún partido salir de inicio con una dupla atacante. En todo caso, el uruguayo se amolda a lo que hay y evita entrar en polémica.

"De a poco me voy adaptando a las situaciones del juego. Muchas veces me tiro para adentro. Lo que pasa es que cuesta volver al mismo ritmo al que atacas", sentencia sobre la labor de robar el balón. Al margen de la posición o del tirón de orejas que le dio su entrenador hace unos días, el uruguayo afirma sentirse feliz en Gijón, donde llegó el pasado verano como una de las diez incorporaciones realizadas por el Sporting. "Mi pareja y yo estamos muy contentos acá. Es un sitio lindo para vivir y para seguir muchos años más", señala el futbolista, que está cedido por el Málaga. No quiere hablar mucho de su club de origen y recuerda que no se ha sentido muy querido allí. "Me enteré hace poco el cambio de director deportivo, pero ahora estoy acá, que es en lo que estoy centrado. Cerré mis redes sociales y ahora estoy tranquilo", explica. El charrúa justifica su decisión de retirar su perfil personal de algunas de estas plataformas "para no quemarme la cabeza con las críticas de aficionados del Málaga. Me cansé de que me dijeran que no sirvo. Todo jugador necesita confianza, minutos. En Gijón me estoy sintiendo cómodo porque tanto los compañeros como el míster creen en mí".

El Sporting tiene ya puesta su mirada en el partido del domingo, en el que visitará Vallecas. "El Rayo viene de menos a más. Vamos a tratar de salir a ganar como lo hacemos en todas las canchas", subraya Santos. El rojiblanco destaca el buen nivel mostrado por los rojiblancos en las últimas jornadas. "Hemos demostrado en estos tres partidos que somos un equipo diferente. Encontramos un nivel de juego que fuimos superiores a los rivales. El equipo se fue afirmando en lo que pedía el míster", concluye el atacante del Sporting.