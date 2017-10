El Sporting sale vivo de Vallecas

El Sporting ya suma fuera de casa ante rivales directos. Lo consiguió en Vallecas, con mucho sufrimiento. El de un equipo que se adelantó a los seis minutos y desapareció tras el descanso, pero que aún así dispuso de las mejores ocasiones del encuentro para llevarse el triunfo. El fútbol es así de caprichoso, y el conjunto gijonés empieza a cogerle el truco a la traicionera Segunda División. No tiene pudor a sentirse acosado, tampoco lo tiene Herrerra en montar una defensa de cinco para poner freno a un Rayo que demostró tener uno de los mejores ataques de la categoría.

El Sporting empieza a sacarle provecho a sufrir. Partidos como el jugado en Vallecas hubieran terminado, en otras ocasiones, en derrota. Los rojiblancos, esta vez de azul marino y verde, en el día del estreno de la tercera equipación, fueron de más a menos, desinflándose hasta acabar a merced del Rayo. Lo bueno es que terminó alcanzando para sumar un valioso punto, que permite cerrar la jornada en el tercer puesto. Incluso cuando peor lo pasó tuvo las ocasiones más claras para llevarse el partido. En el debe se quedan las dudas mostradas tras recibir el empate, las mismas que nublaron la oportunidad de materializar el segundo, alimentadas por los cambios realizados por Herrera en la segunda parte. No se entiende que Scepovic se quede sin participar en este tipo de partidos. Ni siquiera, como hombre de refresco.

El empate debe ser valorado como un paso más del equipo en una de las visitas más exigentes de la temporada. Porque Vallecas, guiada por cada amago de Trejo y la astucia de Embarba, será esta campaña una de las plazas más difíciles. Ver el resultado y las ocasiones de los gijoneses, en comparación con los encuentros en Soria y Pamplona invitan a creer en una evolución. Sin embargo, la exigencia de un "equipo a batir", tal y como subraya Herrera, pide algo más de fútbol y, sobre todo, continuidad. Lo cierto es que ambos conjuntos protagonizaron un duelo intenso, trepidante, digno de dos candidatos a subir, cada uno, en su papel.

Seis minutos tardó Michael Santos en reivindicarse como delantero centro. Herrera tuvo en cuenta el recado que le dejó el uruguayo, recordándole que donde se siente cómodo es como delantero centro. La respuesta fue la titularidad a costa de mantener a Scepovic en el banquillo. Todo un lujo que, en el inicio, no le vino mal a los rojiblancos. Santos sacó el máximo rendimiento a una nueva acción a balón parado que termina en gol. Rubén García sacó en corto un saque de esquina desde el flanco izquierdo del ataque rojiblanco. El valenciano, tras montar la pared con Carmona, sacó el guante para poner un centro medido a la cabeza del charrúa, que no perdonó. El comienzo no pudo ser mejor para acabar de abrazar el plan de jugar al contragolpe apostando por la velocidad de Santos.