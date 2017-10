Calavera: "Cuando salgo a El Molinón, se me ponen los pelos de punta"

"Tiendo a tirar para arriba". Jordi Calavera, lateral derecho del Sporting, no puede disimular su vocación ofensiva por más que le provoque algún problema con su entrenador. "Herrera me echa bronca con cariño porque soy joven y tengo mucho margen de mejora", explica al catalán antes de concretar que el entrenador le incide "en aspectos defensivos, porque dice que en ataque no hace falta decirme nada". El lateral, cedido en el Sporting por el Éibar, matiza que "cada vez me siento mejor, creo que voy siendo mejor futbolista".

Tras la cesión de la temporada pasada en el Lugo, Calavera da un paso adelante en su carrera con su llegada al Sporting. "La ciudad es muy bonita, me gusta mucho, tiene playa, la gente es cercana y yo soy un chaval de pueblo, sencillo. El club es de Primera, con una afición impresionante. Cuando salgo a El Molinón se me ponen los pelos de punta", sostiene. El lateral remarca que "El Molinón es más de lo que esperaba, escuchas a 24.000 personas gritando y animándote y nosotros lo notamos". El catalán reconoce que esta experiencia "me va a venir muy bien con vistas a jugar en campos de mayor exigencia".

Paco Herrera da una importancia grande a los laterales en el juego ofensivo del equipo. "Le gusta que los laterales sean ofensivos, pero nos recuerda siempre que antes somos defensas", casi bromea Calavera. La baja de Lora supone un problema para el técnico, que esta mañana contó de nuevo con el lateral derecho del filial Adri Montoro.