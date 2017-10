Regalo sorpresa del Sporting a Herrera por sus 500 partidos

Paco Herrera alcanzará mañana la impresionante cifra de quinientos partidos como entrenador y el Sporting ha querido prepararle una sorpresa. El técnico acudió a la sala de prensa para su comparecencia habitual en las previas de los partidos, que fue interrumpida por un vídeo en el que personas cercanas al técnico le felicitaban. Mientras Paco Herrera se esforzaba en contener la emoción y dejaba escapar algunas lágrimas, por la pantalla desfilaron Iago Aspas, Roque Mesa, López Garai y el presidente de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez. Lo profesional dejó paso a la personal con los mensajes de su mujer, sus hijas, nietas y otros miembros cercanos de su familia. "No llevo la cuenta de los partidos que llevo porque me recuerdan lo viejo que soy", bromeó el técnico antes de recibir una camiseta del Sporting con su nombre y el número 500 de manos de Quini. También sus auxiliares quisieron arroparle.

"He sido muy feliz en todo este tiempo porque he hecho lo que me gusta y no es fácil", prosigue un Paco Herrera todavía emocionado. El técnico reconoce que "me siento un privilegiado desde que empecé" y confiesa que a lo largo de su carrera en los banquillos ha alternado "los momentos felices y los tristes". Por si alguien pensaba lo contrario, el entrenador catalán aclara que "tengo la misma ilusión que cuando comencé a entrenar con 33 años". El técnico se muestra encantado de alcanzar esta efeméride en Gijón: "Venir a Gijón cierra el círculo y me gustaría completar la felicidad con el ascenso".

Tras la emoción, Paco Herrera central la mirada en el Almería, rival al que se enfretará mañana y al que define como "muy buen equipo", aunque matiza que "tiene ausencias importantes como la de Verza o Fidel". Para este encuentro, Herrera tiene las bajas de Lora y Álex López y convoca a todos los disponibles del primer equipo y al centrocampista del filial Nacho Méndez.

Herrera parece abrir la puerta al regreso de Scepovic al equipo titular. El técnico descartó de nuevo que hubiera un caso Scepovic. "Tomo estas decisiones para no perder a otros dos delanteros", matiza el técnico que apunta que "la gente de arriba sólo se garantiza el puesto con goles". Por otro lado, Paco Herrera defendió su decisión del último partido en Vallecas de formar una defensa de tres centrales en el tramo final del partido, tras dar entrada a Xandao. "Me pongo una medalla porque acerté de pleno, fue una solución perfecta que hizo mejorar al equipo", remarca el técnico.

El entrenador rojiblanco se mostró sorprendido por la enorme igualdad que hay en la zona alta de la clasificación y que "este año es mayor que ningún otro". Por último, Herrera fue consultado sobre si vería afectado el desplazamiento del Sporting a Reus de la próxima semana, ante la alarma que rodea a la visita del Real Madrid a Girona. "Quiero entender que el fútbol y el deporte están al margen de esto, que supongo que se debe a lo magnitud y a lo que arrastra el Real Madrid", sentenció