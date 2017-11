Álex Bergantiños reflexiona sobre el estilo del Sporting: "Jugar bonito en Segunda es secundario"

"Estoy contento con la marcha del equipo en los últimos partidos y por poder aportar dentro del campo". Álex Bergantiños comparece sereno, con la misma seguridad y eficacia que muestra sobre el césped y asume con naturalidad la exigencia en torno al Sporting: "La gente se está identificando con el equipo y es normal que haya esa exigencia de estar arriba por lo que supone el Sporting". Bergantiños resta importancia al debate en torno al juego del equipo: "En estas categoría, jugar bonito es secundario".

El Sporting ha encontrado la estabilidad desde que Paco Herrera recuperó el doble pivote que había diseñado durante el verano. "El equipo se ha sentido más cómodo cuando hemos cambiado el sistema y hemos entendido que había que presionar a los rivales más arriba", argumenta Bergantiños, quien forma un pareja estable con Sergio en el centro del campo rojiblanco. "Hemos visto que la fórmula funciona y eso refuerza al equipo", sentencia.

Herrera tuvo que aplazar la apuesta por el doble pivote por la falta de ritmo del propio Bergantiños, que necesitó algunas semanas para coger su tono adecuado. "Venía de tener pocos minutos en Coruña y sabía que me iba a costar al inicio porque la Segunda tiene un ritmo diferente", admite antes de confesar que "en los primeros partidos me vi sobrepasado y me costó".

Para Bergantiños, que fue titular en la visita copera a Reus, esta referencia no sirve porque "son competiciones distintas". El gallego avisa de que el Reus "está en un buen momento, recibe pocos goles y tiene un campo difícil". El Sporting busca su sexta semana sin perder y con el objetivo de volver a ganar fuera porque "las victorias a domicilio valen doble en esta categoría y te dan un impulso muy grande en la clasificación".